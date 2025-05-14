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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／社福惡霸爭議延燒！　社福給議會資料竟遭林月琴電話關切

▲▼林月琴 聯訪 剴剴案相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林月琴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／新北報導

男童剴剴遭保母凌虐致死，引發全民憤慨，然而民進黨立委林月琴被爆料，當時她就擔任北市文山區居家托育服務中心外聘督導，有失職之嫌；事後雙北市議會紛紛透過議員索資，揭露林月琴擔任雙北社福團體督導收入破百萬。今（14日）更有社福團體向《ETtoday新聞雲》爆料指出，在議會索資調查期間，林月琴竟親自致電關切資料內容，導致協助彙整資料的社福團體人員倍感壓力。

林月琴爭議接連爆出。新北市議員江怡臻12日在議會質詢時指出，有粉專發文爆料，直指某政黨立委長期在社福界以「大老」自居，實則染指各項評鑑、課程與督導職位。貼文一出，外界普遍猜測，矛頭所指正是林月琴。

江怡臻更表示，據掌握資訊，林月琴近年密集擔任各縣市外聘講師、督導與委員，光是新北市的收入就突破百萬元。對此，新北市社會局長李美珍坦言，依目前掌握資料，確有此情況。

消息一出引發網友與地方議員熱烈討論，紛紛向社會局要求提供林月琴擔任委員、督導的詳細時數與酬勞。不料，在社福團體陸續回報資料期間，竟接到林月琴親自來電「關心」索資內容。投訴者說，這種關切行為，對基層同仁與團體造成不小壓力。投訴者也質疑，若林月琴對自己的督導經歷問心無愧，何需頻頻干預調查？

針對林月琴是否有致電關切，記者致電新北市政府求證，社會局長李美珍表示，上週六林月琴確實來電，但當時她因公務行程未接聽。她強調，議會索資均依法辦理，並呼籲社福團體與同仁無需承受壓力。

投訴者表示，剴剴案件發生，是整個社福界共同的傷口，大家應該要一起面對，才能在未來接住更多要服務的對象，但林月琴只為政黨服務的指摘，已經傷透許多社工的心，無疑是讓台灣的社工困境雪上加霜，呼籲委員回頭是岸，別再靠打擊第一線服務同仁，賺取個人聲量。

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