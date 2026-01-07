不敢買0050！她見「台股30000點」懊惱還在定存：怎麼突破心魔

▲原PO要看到帳戶的數字才會安心。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

今（2026）年才剛開始，台股就在台積電（2330）領軍下，突破3萬點，讓許多投資人振奮不已。然而，原生家庭帶來的金錢陰影，卻讓一名女網友陷入焦慮，因為父母金錢觀念極差，導致自己對財富缺乏安全感，即使知道定存會被通膨吃掉，仍死守存款，不敢大膽投入市場，她該怎麼突破心魔？貼文曝光後，引起討論。

父母金錢觀念不佳！一直被債務追著跑

女網友在Dcard上，以「台股30000點 我的錢還在定存」為標題發文表示，她從小在一個「金錢觀念非常差」的家庭長大，父母是做生意的，收入非常不穩定，但只要有閒錢，父母就會帶家人買好的、吃貴的，而收入不好或需繳貨款時，則會到處借錢，利息再高也會借，導致家裡總是被債務追著跑。

知道定存會被通膨吃掉！但她看到帳戶數字才安心

原PO坦言，正因為從小在這樣的環境長大，導致她對金錢極度沒有安全感。對於台股破30000點，她說，她一直都知道要買0050、要買台積電、錢放定存會被通膨吃掉，所以她偶爾會買一些個股，但就是因為自己沒有安全感，所以總是不敢投入太多，好像必須要看到帳戶裡面的數字才會安心。

原PO深知，自己若再這樣下去，即使再努力賺錢，也絕對追趕不上通膨的速度，想要翻轉階級，形同天方夜譚，但她真的不知道該怎麼突破這樣的心魔，她真的很想擺脫原生家庭帶給她的負面影響。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒事，至少你沒虧錢，股市有八成的人都輸錢，你沒投入股市代表你贏這八成的人」、「哪天台股回到15000點，你又會說還好我都在定存」、「上個月把股市的錢領出來了一些，看到股市漲到三萬點，心裡知道少賺了很多錢，Emo是一定會Emo的，但是人生也不會因為這次的獲利或失敗就從此一蹶不振」、「至少你沒虧錢，注定是你的錢就會拿到，亂投資，可能反而會讓自己跌入更深的深淵」。