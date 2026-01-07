　
社會 社會焦點 保障人權

爆銬走美女「矇眼搔胸」3小時！羅東分局否認：將通知原PO到案

▲▼ 宜蘭縣羅東分局順安派出所。（圖／翻攝自Google地圖）

▲宜蘭縣羅東分局順安派出所。（圖／翻攝自Google地圖）

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

日前有網友爆料宜蘭羅東警分局2名員警找理由將美女逮捕上銬，並載到一間廢棄房屋內，將其銬起後搔癢胸部、摸屁股、大腿等等性騷動作長達3小時以上。今(7日)羅東分局回應澄清，進行內部調查後確認並無此事，目前已掌握發文者身分，將通知到案說明。

一名網友在Threads匿名爆料稱，宜蘭縣羅東分局順安派出所有二位好色嬉鬧警察，駕駛警車行經某國小校門口附近，利用「妨害名譽罪」將一名無辜美女上銬，載往冬山鄉中山休閒農業區一間廢棄房屋，把美女銬在鋼管上，然後持黑布條、膠帶將她的雙眼矇住、嘴巴貼上。

不僅如此，2名警察還對美女「在胸部上搔癢」、「對耳朵吹氣及吹口哨」、「摸屁股、摸大腿」等長達3小時以上，之後有民眾檢舉到警政署，督察人員依法將2名員警記過懲處，並依性騷擾防治法移送宜蘭地檢署法辦。文章雖在PO出30分鐘後就刪除，仍引發網路議論。

▲▼ 網友PO文稱羅東分局順安派出所的2名員警假意銬走美女後對其性騷擾，長達3小時。（圖／讀者提供）

▲文章PO出30分鐘後即刪除。（圖／讀者提供）

對此，羅東分局澄清，獲悉上情後立即進行內部調查，並無相關情事，由於該貼文情節偏離現實，明確點名本分局某外勤單位員警涉案且已被移送法辦，嚴重影響警察機關名譽形象，本分局偵查隊積極介入調查，已鎖定貼文者身分，將通知到案說明，捍衛本分局廉能清譽。

羅東分局呼籲，網路發表任何言論均需謹言慎行，如有發言內容涉及散布謠言，足以影響公共安寧者，可依《社會秩序維護法》查處裁罰。若有意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，更可能觸犯《刑法》誹謗罪 ，不可不慎。

