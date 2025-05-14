世壯運！新北推專屬觀賽好康入場集點抽iPhone16　每日限量送應援毛巾、新北幣

▲世壯運於5/17～5/30期間舉辦，新北推出入場觀賽集點抽iPhone16。（圖／新北市政府體育局提供，以下同）

生活中心／台北報導

2025雙北世壯運倒數3天！新北歡迎民眾踴躍進場觀賽為選手加油，推出各項應援好康活動，首推「觀賽集點抽iPhone16」，還有百萬新北幣限量送，每天進場送限量應援毛巾、加油棒和壯寶小物等，誠摯邀請市民走入賽場，親身參與這場全民運動嘉年華，不僅能感受國際級賽事的熱血張力，還有機會把iPhone 16、Apple Watch、商品禮券等超人氣大獎帶回家！

體育局表示，2025雙北世壯運在5/17至5/30舉辦，新北市有22處場館（含閉幕新北美術館），歡迎民眾踴躍入場觀賽，市府推出「觀賽集點抽iPhone16」活動，在各場館的比賽期間內，民眾入場為選手加油並加入新北市政府體育局官方LINE帳號，在比賽現場即可參加集點活動，每人每日於每處競賽場館限集點一次，集滿一點即可獲得一次抽獎機會，累積越多點數，抽中大獎的機會也越高。此外，首次成功集點者還可獲得一次線上刮刮樂機會，活動當下即可得知中獎結果，讓參與驚喜再加倍。

▲入場為世壯運選手加油，還有機會獲得新北專屬觀賽好康。

本次集點活動獎項豐富，包括2支iPhone 16、Apple Watch、各類商品禮券及世壯運周邊商品等，讓觀賽也能兼具驚喜與收藏價值。民眾只要走進場館，就有機會把心儀獎項帶回家，真正做到「看比賽就能中大獎」！

另外，應援限量送活動，凡進場觀賽並註冊「新北行動支付」每人限領一次100點新北幣可折抵消費，還有設計感十足的應援毛巾與加油棒，打造熱血又富創意的觀賽氛圍，讓每一位入場觀眾都能用最具儀式感的方式，為選手加油！以上觀賽活動獎品每日數量有限，歡迎民眾踴躍走入賽場，一同見證亞洲首場世界壯年運動會。相關詳細活動資訊，請關注【新北運動聚點】粉絲專頁。