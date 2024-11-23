日美委激戰！台球迷1招「鏡頭狂拍TAIWAN」：全世界都看到了

▲球迷把應援毛巾掛在椅背上。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界12強賽，許多台人特地飛到東京為中華隊應援。就有人發現，明明昨晚是日本對上委內瑞拉，今日上午則是美委大戰，但螢幕上卻頻頻出現「TEAM TAIWAN」。原來是有台灣球迷買到本壘板後方的座位，索性將應援毛巾掛在前方椅背上，這樣不用特地被拍，就有超高出鏡率，讓網友紛紛莞爾，「很懂舉毛巾欸！」

中職會長、中華隊領隊蔡其昌22日晚上在Threads分享比賽轉播一幕，只見攝影師其實是在拍比賽畫面，但仔細看後方觀眾席，在廣告商看板上方竟出現「TEAM TAIWAN」的字樣。讓蔡其昌笑呼，「全日本幾百萬人正看著本後那兩位帥哥放的Team Taiwan毛巾」，也在留言處求問，「會長舉手發問：要怎樣才能買到這種神奇的位子？」

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畫面瞬間引發熱論，「這次最爽的是TEAM TAIWAN跟國旗都隨時可見都沒有被擋」、「真的讓世界看見台灣」、「好讚」、「這位子不少錢吧，到底何時蹲點？」「會長毛巾沒有白發，大家努力宣傳，TEAM TAIWAN！」

貼文則真的釣出放毛巾的其中一人現身，笑呼「人生應該只有這一次讓全世界看我裝B三個小時」、「日本對戰委內瑞拉，一樣要TEAM TAIWAN！」

另外，今天的美委大戰時，同樣的位子也再度出現「TEAM TAIWAN」應援毛巾，還一度加碼「台灣尚勇」，讓網友直笑，「本壘後的你們很懂舉毛巾欸！讚！」