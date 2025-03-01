跟著新北祈福列車出發　10大主題路線打卡送限量文創商品

▲新北市政府即日起推出祈福路線集章活動，規劃10大神助攻主題路線，完成任務可兌換專屬幸運編號及喻意的車廂。（圖／新北市政府民政局提供，下同）

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為了迎接可說是雙北上半年最大活動的「2025雙北世壯運」，新北市政府特別自即日起推出祈福列車集章打卡活動，精心規劃了10條「神助攻路線」主題，只要完成任務就能兌換專屬列車廂收藏，每條路線限量僅300台！民政局表示，為響應「2025雙北世壯運」盛會，每條宗教觀光路線都精選場所、設計文創品及周邊景點介紹，官方網站更設有英、日、韓、泰語言，希望讓更多人從宗教認識新北，並且藉由特色宗教，迎接世界友人，歡迎有興趣的民眾依循路線屬性，走訪廟宇祈福打卡集章。

10大神助攻路線中以「富貴發達路」為例，精選了中和南山福德宮、石碇五路財神廟、板橋區深丘福德宮、八里五福宮、金山財神廟、新莊武聖廟、林口洪福宮、三重同仁宮、三峽廣行宮、五股賀聖宮等10間新北特色廟宇，只要加入官方line帳號，在上述廟宇中集滿三間廟宇的電子打卡章，就有機會獲得限量文創列車車廂。

▲限量「祈福列車」文創商品，透過打卡集章就能獲得，共有10種圖案，可以蒐集串成列車。圖為示意圖。

特別的是每條路線的列車車廂編號，都依照路線屬性有特別意涵，如女神追星路是以媽祖誕辰323為車廂編號、肌肉發達路線推薦的地點大多鄰近青山步道，以諧音去爬山的783做為車廂編號；增產報國路的車廂，則以163為編號，象徵來此條祈福路線者都能一路生。

另外，民眾也可參加民政局粉專「新北民政保平安」的特定任務，完成任務者，同樣有機會獲得限量列車廂，歡迎喜歡集章的朋友持續鎖定、踴躍參加。

▲民政局粉專「新北民政保平安」也將安排特定任務，完成任務者，同樣有機會獲得限量列車廂，歡迎喜歡集章的朋友持續鎖定、踴躍參加。`



