賴同日紀念歐戰又稱台日是家人　陸國台辦：背叛民族暴露台獨本性

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德8日出席「歐戰勝利80週年紀念茶會」時表示，對於具有團結反侵略、自由民主需靠實力守護，以及切勿對侵略行為掉以輕心。大陸國台辦發言人陳斌華今（14）日指出，賴清德的講話「歪曲」二戰歷史，偷換概念、混淆是非，數典忘祖、背叛民族，再次暴露其冥頑不化的「台獨」本性。

大陸國台辦今舉行例行發布會，陸媒提問，「民進黨當局舉行『歐戰勝利80週年』紀念活動。有輿論指出，這場活動為『台獨史觀』服務，賴清德在講話中刻意強調『歐戰勝利』，忽略中華民族抗戰勝利，歪曲二戰歷史，不願汲取教訓。對此有何評論？」

陳斌華指出，第二次世界大戰是人類歷史上的一場空前浩劫。中國作為亞洲主戰場，付出了軍民傷亡多達3500萬人的巨大民族犧牲，取得了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利。「台灣回歸中國正是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。這段歷史既記載著中華民族的苦難，也銘刻著中華民族的榮耀。」

陳斌華表示，賴清德的講話「歪曲」二戰歷史，偷換概念、混淆是非，妄圖將二戰反法西斯、反侵略的正義歷史與民進黨謀求分裂國家的邪惡勾當相提並論，以「民主對抗威權」的虛假敘事蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，偷渡其「台獨」主張，再次暴露其冥頑不化的「台獨」本性和數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。

他指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週，也是台灣光復80週年。「鑒往知來，兩岸同胞要增強做堂堂正正中國人的自信，牢記歷史、珍愛和平、團結一心，共同反『台獨』分裂和外來干涉，共創中華民族美好未來。」

另外，有媒體繼續提問，「賴清德於同一天下午前往台南參加八田與一紀念會時稱，台灣與日本的感情不是只像朋友一樣，是像家人一樣。」

對此，陳斌華再次指出，今年是日本侵佔台灣130週年，也是中國人民打敗日本侵略者、光復台灣80週年。80年前，包括台灣同胞在內的全體中華兒女前赴後繼、勠力同心、視死如歸，付出巨大犧牲打敗了窮凶極惡的日本軍國主義，用鮮血和生命捍衛國家主權和民族尊嚴，譜寫了抗日戰爭偉大勝利的光輝篇章。

陳斌華稱，「眾所周知，日本在霸佔台灣的半個世紀里，所犯罪行罄竹難書，給台灣同胞帶來深重災難。日本殖民政權殘酷鎮壓台灣同胞的抗日鬥爭，幾十萬台灣同胞為此付出了鮮血和生命；強制推行『皇民化運動』，力圖泯滅台灣民眾的國族認同，通過所謂「農業台灣、工業日本」的政策掠奪台灣資源。

陳斌華指出，「賴清德罔顧歷史事實，絕口不提台灣同胞所遭受的劫難，反而大肆鼓吹所謂『台日感情』，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。」

最後，他指出，「無論其如何篡改歪曲歷史、炮製錯誤敘事，都無法改變台灣是中國一部分的事實，無法改變祖國必然統一的歷史大勢。」