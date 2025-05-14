與習吃飯可能性低！賴再喊對等和平交流　陸國台辦：癡人說夢話

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德日前接受《日本經濟新聞》訪問，去年當選時曾說希望與大陸國家主席習近平共進晚餐，目前看可能性不高，依舊希望兩岸能在對等尊嚴的基礎上進行交流與合作，讓對抗轉為對話。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（14）日也回應，「賴清德是痴人說夢。」

近日賴清德接受《日本經濟新聞》專訪，表示知道習近平願意接受與他共進晚餐的可能性不高，但仍希望雙方能在對等尊嚴的基礎上進行交流與合作，讓對抗轉化為對話，讓封鎖變成交流。他希望跟中國和平共存、共榮發展，在穩定關係的基礎上共同追求經濟成長。

對此，陳斌華指出，「賴清德是癡人說夢話」。賴清德當局所謂「對等尊嚴」，就是企圖改變兩岸同屬一中這一歷史和法理事實，在「兩國論」基礎上實現兩岸對話交流，其陰謀絕不會得逞。

另外，賴清德接受日媒訪問時說，大陸利用自由貿易體系以低價商品傾銷全球，提出要建立全球半導體『非紅供應鏈』，並稱在對等尊嚴前提下願與大陸交流合作，謀求兩岸和平共榮，但又稱其恢復『軍事審判制度』是表達因應大陸統戰滲透和顛覆的決心。

陳斌華首先說，長期以來，祖國大陸踐行自由貿易理念，遵守和執行世界貿易組織規則，為維護全球多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通作出重要貢獻。

陳斌華痛批，賴清德當局一方面無底線賣台媚美，對美徵收高額關稅「打左臉再送右臉」；另一方面卻又鼓吹「非紅供應鏈」，企圖讓兩岸經濟「脫鈎斷鏈」，以意識形態為主導搞經濟「小圈子」，完全暴露其跪美舔美的本質。