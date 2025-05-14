我2邦交國出席中拉論壇　陸國台辦：一中原則是國際社會普遍共識

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第四屆部長級中拉論壇昨13日在北京登場，我拉美邦交國海地、聖露西亞外交官員也參加此活動，遭外界質疑中國大陸疑似在賴清德520執政一週年之際，對我邦交國挖牆角？對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（14）日也指出，「堅持一個中國原則是國際關係準則和國際社會普遍共識」，希望有關國家順應時代潮流，作出正確選擇。

「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇）第4屆部長級會議昨13日在北京登場。根據《央視》釋出畫面顯示，我邦交國海地外交部長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）與聖露西亞外交官員蘭西柯（Peter Lansiquot）均有出席，兩國國旗也在大會出現，放置在正對演講舞台右手邊位置。

大陸國台辦今上午10時舉行發布會，問及海地與聖露西亞外交官員參與「中拉論壇」相關問題。陳斌華首先指出，「中拉論壇」是中國同拉美和加勒比國家開展互利合作的重要平台。我們一貫歡迎並支持拉共體成員國參加論壇框架內的活動。

陳斌華表示，「堅持一個中國原則是國際關係准則和國際社會普遍共識，我們希望有關國家順應時代潮流，作出正確選擇。」

▲我邦交國海地、聖露西亞國旗出現在中拉論壇 。（圖／翻攝 央視）

根據《央視》釋出畫面顯示，習近平一開始出席，與現場哥倫比亞總統佩特羅、巴西總統盧拉等領袖握手和大合照，包括拉美國家各方外交代表，此時並沒有明顯出現我邦交國海地與聖露西亞外交人員身影。

習近平在台上發表重要談話時，《央視》一開始先給大遠景鏡頭，講台後方排列拉美國家國旗，面對講台右手邊數過來，我邦交國聖露西亞、海地的國旗分別出現在第五和第八排序。

▲蔡奇後方是我邦交國海地外交部長 （後排右一）。（圖／翻攝 央視）

畫面切換到中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇特寫鏡頭時，他的左後方清楚可見我邦交國海地外交部長蔣伯狄就坐在現場，聆聽習近平致辭。鏡頭不只出現一次，智利總統博里奇特寫鏡頭後方，再次出現蔣柏狄畫面，桌上國家名牌清楚可見「海地」。

從《央視》遠調大景可見，海地與聖露西亞坐在背對台下，第二排左手邊位置，排序分別是第二、第七個位置。聖露西亞的國旗一樣清楚可見。

▲海地、聖露西亞外交代表坐在第二排 。（圖／翻攝 央視）

我友邦海地與聖露西亞官員出席中拉論壇，外界也憂慮是否引發外交危機？我外交部指出，「拉美及加海國家共同體」（CELAC）是區域多邊組織，與歐盟、非洲聯盟、印度及中國等國家定期舉辦會議，「中國－拉共體論壇」是該組織多邊例行性會議之一。

我外交部也掌握，海地外長以CELAC成員國身分出席；聖露西亞政府出席人員是以露國勞工黨代表身分與會，並非代表露國政府。