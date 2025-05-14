應對台灣清查持陸證件　國台辦：保護領證者個資安全

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

陸委會日前發出令釋指出，台灣民眾在大陸「設有戶籍」應包括持有大陸居民身分證與定居證。大陸國台辦批評，此舉意在阻限兩岸交流，恐嚇台灣民眾，並強調大陸將保護領證台灣民眾的個人資訊安全。

我政府近日專案清查軍公教人員持領大陸證件情況，同時對台灣民眾在大陸「設有戶籍」情況進行處理。

陸委會重申，持有大陸定居證等同於持有大陸戶籍或護照，也等於取得大陸身分，《兩岸人民關係條例》解釋權在陸委會，不會受到大陸不同解釋的影響。

▲大陸居民身分證、台灣居民居住證範本。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（14）日於例行記者會上批評，陸委會的說法傲慢專橫；民進黨當局根本不關心定居證的功能，也不考慮台灣同胞的切身利益和實際需求。

陳斌華續指，陸委會拿定居證做文章只是個由頭，根本目的是阻限兩岸交流，恐嚇台灣民眾，為「台獨」服務。

陳斌華強調，大陸將繼續秉持「兩岸一家親」理念，盡力為台灣民眾來往大陸提供便利，為台灣民眾在大陸發展提供幫助，同時繼續依法有力、有效保護領證台灣民眾的個人資訊安全。

▼大陸定居證範本。（圖／記者蔡紹堅翻攝）