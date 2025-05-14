罷免吳沛憶連署僅達標1／4　李孝亮嘆：我沒辦法聯繫上朱立倫

▲國民黨於台北市議會前舉辦罷吳活動（右一為李孝亮）。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北市「雙吳」罷團目前持續二階收件中，不過罷免綠委吳沛憶團體連署份數不如預期、進度嚴重落後。罷吳領銜人李孝亮今（14日）受訪時坦言，罷吳第二階段連署書門檻為23392份，但目前僅連署到6000多份，希望國民黨中央與民眾黨、新黨都可一起幫忙連署；被問到國民黨中央有無幫忙？他無奈感嘆，「我沒辦法直接聯繫到主席。」

國民黨台北市議會黨團今日在台北市議會大門啟動台北市「12區車隊掃街」行動，朱立倫與國民黨幾十位北市議員都現身。李孝亮於會前受訪時表示，希望黨中央可以多多幫忙連署，也希望民眾黨跟新黨可以幫忙，檢調造成社會上的寒蟬效應，讓很多在中正萬華或士林北投的人不敢出來簽連署。

被問到有無跟國民黨中央或黨主席朱立倫本人求援？李孝亮聽完提問後，先是停頓12秒，之後才緩緩回應，「等待會主席來時，我再看看有沒有機會當面跟他說，因為我沒有辦法直接聯繫到主席」。

李孝亮強調，不只朱立倫，各界都應該站出來，當然希望黨中央幫忙，但其他不管是民眾黨、新黨或其他在野黨，只要跟罷吳沛憶一樣理念與目標，都希望可以一起幫忙簽連署書。

至於國民黨台北市議員並未協助募集罷吳沛憶連署書，李孝亮則幫忙緩頰稱，在地議員都有開始擺攤幫忙募連署書，後續會再跟他們確認。