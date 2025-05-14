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增訂妨害司法公正罪「拿掉施壓」　綠營：藍白為自己做好防火線

▲▼核管法 及 二大公投案 朝野攻防前 國民黨團總召傅崐萁召集黨籍立委在議場後方 教戰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲提案三讀前，國民黨團總召傅崐萁召集黨籍立委討論戰術。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院昨三讀通過《刑法》部分條文修正案，增訂「妨害司法公正罪」，在司法案件中不法關說者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。而相關修法未採用民進黨團所提版本「關說、施壓」皆課與罰則。民進黨團今（14日）表示，海水退就知道誰沒穿褲子，民進黨版本除了要限制不法關說，還擴及不法請託及施壓，國民黨跟民眾黨作賊心虛，不敢把不法施壓樣態跟文字入法，包含包圍北檢、北院、透過質詢干預個案等等，為自己做好防火線。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，海水退就知道誰沒穿褲子，民進黨團也負責任提出版本，且更全面可行，除了要限制不法關說，還擴及不法請託及施壓，但卻被國民黨、民眾黨排除，他們害怕什麼？

吳思瑤直言，施壓不就是發動民粹包圍北院、北檢？不就是一再透過質詢政治力干預個案？一再拿著預算生殺大權報復司法院跟法務部？這些都是公然施壓。

吳思瑤直言，國民黨跟民眾黨作賊心虛，不敢把不法施壓樣態跟文字入法，他們量身訂做這套修法，卻完全雙標，若要達到最嚴謹妨害司法公正，就應採用民進黨團主張，擴及到不法請託及施壓，黃國昌跟吳宗憲假有法律人專業，卻無法律人風骨。

對於相關修法，民進黨團書記長陳培瑜表示，昨天談到妨害司法公正，大部分人只有注意到衝北檢，但多位藍白立委質詢時，都有針對自己可能涉嫌的案子詢問部會首長。

陳培瑜指出，徐巧芯問國安局自己是否有被調查、謝龍介問法務部國民黨部的事情、王鴻薇問法務部帶走黨員名冊是否要針對自己、羅智強還針對辦公室主任的涉案質詢法務部長，這些難道不是妨害司法公正？所以藍白共同提案把這部分拿掉，為自己做好防火線。
 

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