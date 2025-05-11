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死魚人妻偷吃學生家長「復活了」！傳訊求性愛：真的很想跟你

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲宜蘭一名女教師出軌學生家長，不斷哀求發生性行為。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

宜蘭一名女教師小雪（化名）與丈夫結婚多年，婚後育有一對雙胞胎，沒想到她竟婚內出軌，與男子阿德（化名）發展出婚外情，並且不斷哀求發生性行為，還稱「跟他（丈夫）做愛像死魚」，氣得丈夫告上法院。宜蘭地院審理後，判阿德須賠100萬元，高院駁回阿德的上訴，全案確定。

根據判決書內容，小雪與丈夫2008年間結婚，婚後在某學校擔任教師，沒想到她竟與學生家長阿德發展出婚外情，2019年開始偷偷幽會。小雪也時常向阿德訴苦，指稱與丈夫「只是名義上的夫妻」，雖然履行夫妻關係，但「我覺得我跟他做愛…好無感」、「我在跟他做愛後期跟死魚（一樣）」。

此外，小雪還不斷傳訊求歡，指稱「我只要求你給我，哪怕一個月一次也好」、「讓我一個月可以解放一次，好嗎」、「我告訴你，真的很想跟你做愛」、「你長、他短，你久、他快X」、「驚人的XX」等等，央求阿德不要離開她。

後來小雪的女兒玩媽媽的手機，意外發現了媽媽有婚外情，嚇得趕緊告訴爸爸，小雪的秘密這才曝光。小雪的丈夫得知愛妻出軌，氣得將阿德一狀告上法院，並且求償200萬元。

▼女教師不斷哀求學生家長，至少一個月跟她發生一次性行為。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，阿德則辯稱，與小雪對話的LINE帳號並非他所有，且自從小孩沒有上學以後，他與小雪便沒有了聯絡，更沒有跟小雪交往、出遊等等。當初是小雪來找他訴苦、聲稱自己想離婚，希望他能夠幫忙，不過並沒有下文，2人沒有發生婚外情，希望能駁回小雪丈夫的控訴。

不過，小雪與阿德除了私密對話以外，還拍下了親密的合影，宜蘭地院法官認為，阿德的行為嚴重破壞婚姻關係之誠實義務，損及了小雪丈夫的配偶身分法益，最終判阿德須賠100萬元。

阿德對此不服，提起了上訴，指稱小雪的對話對象不是他，且小雪之所以會跟他一起出遊，僅是基於朋友情誼，並沒有交往、逾越分際的情況。且判賠100萬元超出同類型案件甚多，應以20萬元為恰當，而他只需負二分之一的責任，應該僅能請求10萬元賠償。

對此，高等法院法官則認為，小雪認識阿德以後，除了每個月固定發生肉體關係，還會給付阿德金錢，且2人的婚外情被發現，阿德不但沒有終止侵害，反而跟小雪、小雪丈夫的父母發生衝突，嚴重破壞小雪丈夫婚姻生活之圓滿安全，求償100萬元尚屬適當。高院法官審理後，駁回阿德的上訴，全案確定。

 
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