人面陶罐變身巧克力！十三行博物館「考古甜心」萌翻亮相

▲「考古甜心」人面陶罐巧克力，將烘焙專業與文化創意深度結合。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立十三行博物館讓史前文化「甜」進你心裡！館方與財團法人中華穀類食品工業技術研究所聯手出擊，將鎮館之寶「人面陶罐」變身超萌巧克力甜點！這款「考古甜心」不只造型神還原，更讓傳統工藝與現代甜點激盪出新火花！即日起報名「2025新北市國際考古論壇」或參加館方粉絲專頁「我為八里做一件事，永續改變看得見」活動，就能把歷史的甜蜜驚喜打包回家！

十三行博物館與有超過60年烘焙麵食教學歷史的中華穀類食品工業技術研究所合作，所長施坤河秉持為地方服務優先理念，將穀研所長期研發的技術應用在本次活動，歷時半年精心開發「考古甜心」人面陶罐巧克力，將烘焙專業與文化創意深度結合，為考古文物帶來全新的詮釋與魅力。

▲十三行博物館攜手中華穀類食品工業技術研究所推出超萌「考古甜心」巧克力。

「考古甜心」以3種巧克力疊砌出黑白雙色基底，巧妙融合特選鐵觀音茶粉的清雅茶韻，佐以柚子果泥的鮮活果香，交織出「茶香回甘、果香沁爽」的味覺層次。外觀精準復刻人面陶罐立體紋理。生產全程由八里在地的中華穀類研究所執行製作，透過在地化製程縮短運輸里程降低碳足跡，展現對環境的關懷。也讓考古文化從博物館展櫃躍上舌尖，開創「可觸、可感、可品」的文化新體驗！。

品嚐史前甜蜜滋味的同時，十三行博物館「2025新北市國際考古論壇」將於5月22日登場！邀請台日韓重量級學者共同參與，以「考古視野中的競技與永續」為主題，從永續開啟嶄新的考古研究視野。透過跨國專家的對話交流，深入探討史前人類的海洋生活智慧、古代人類運動競技，以及繩文時代的勞動模式等議題，從考古發現中汲取前人永續生存的智慧結晶。

▲即日起報名2025新北考古論壇的與會者，可免費獲贈限量版「考古甜心」人面陶罐巧克力。

即日起報名參加的與會者，可免費獲贈限量版「考古甜心」人面陶罐巧克力，象徵文化傳承與永續理念的交融。無法親臨現場的民眾，可參與博物館官方Facebook「我為八里做一件事，永續改變看得見」活動，即有機會獲得同款甜心巧克力。限量商品亦將於「2025新北考古生活節」期間限量販售，邀您以行動支持文化永續，讓改變從舌尖蔓延至土地！

館長羅珮瑄表示，十三行博物館將陶罐轉化為巧克力，讓考古以更親切的形式融入生活。透過與八里在地產業合作，不僅創造獨特文化體驗，更實踐文化資產與地方共榮的理念。這份甜點承載文化傳承使命，展現博物館與社區共創永續未來的願景，同時藉此推廣八里魅力，凝聚大眾對永續發展的共識。更多資訊請「新北市立十三行博物館」官網或「新北市立十三行博物館」粉絲專頁查詢。