　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奧斯卡金獎導演辭世！　享壽92歲

▲美國編劇暨導演羅伯班頓逝世 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國編劇暨導演羅伯班頓逝世 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

以電影《克拉瑪對克拉瑪》（Kramer vs. Kramer）榮獲奧斯卡最佳導演與最佳改編劇本殊榮的美國編劇暨導演羅伯班頓（Robert Benton），已於美東時間11日辭世，享壽92歲。

《紐約時報》報導指出，羅伯班頓的死訊已由其長期助理兼經紀人佛薩諾（Marisa Forzano）證實。

羅伯班頓出生於1932年，是美國影壇最具代表性的導演與編劇之一，活躍於1960至1970年代，曾參與多部好萊塢經典電影的創作。他最廣為人知的作品為1979年上映、由達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）與梅莉史翠普（Meryl Streep）等人主演的《克拉瑪對克拉瑪》。該片以細膩筆觸描繪離婚與單親教養的議題，在當時引起廣泛社會關注與共鳴。

《克拉瑪對克拉瑪》當年共獲得9項奧斯卡提名，最終奪得包括最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳男主角與最佳女配角在內的5項大獎，是當屆奧斯卡最大贏家。

除了《克拉瑪對克拉瑪》外，班頓在1984年執導的《心田深處》（Places in the Heart）亦獲得極高評價，該片講述一位德州寡婦在大蕭條時期獨力撫養子女的故事，讓莎莉菲爾德（Sally Field）奪得奧斯卡最佳女主角。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／上班快改道！　國1回堵10公里
國安局官官相護！「輕熟女同事」被強摸私處　最後竟被處理掉
日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人
派翠克爆秘戀「啦啦隊女神」半年！　深夜返香閨直擊
欠稅9年就是不繳！1物被查扣　他秒帶現金繳清228筆欠款
離婚男星徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹被趕直擊
下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

微軟宣布裁員6000人「大砍管理層」　連4季獲利亮眼仍縮編

「歐盟比中國還惡劣」　川普：對美國很不公平

川普宣布：計劃解除對敘利亞懲罰性制裁

川普中東忙談生意！改由國務卿魯比歐赴土耳其　出席俄烏談判

美國沙烏地簽「史上最大軍售案」　金額逾4.3兆元

奧斯卡金獎導演辭世！　享壽92歲

輝達獲沙國大單勁揚5.3％！台積電漲3.75％　標普收復今年跌幅

以色列襲擊加薩南部醫院　目標鎖定哈瑪斯領導人

納坦雅胡宣布「全力進攻加薩」　徹底摧毀哈瑪斯前絕不停戰

澤倫斯基放話「在土耳其等普丁！」拒見其他代表　俄高層譏：演喜劇

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

霖霖私密照外流　籃籃籲「最後防線」

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

微軟宣布裁員6000人「大砍管理層」　連4季獲利亮眼仍縮編

「歐盟比中國還惡劣」　川普：對美國很不公平

川普宣布：計劃解除對敘利亞懲罰性制裁

川普中東忙談生意！改由國務卿魯比歐赴土耳其　出席俄烏談判

美國沙烏地簽「史上最大軍售案」　金額逾4.3兆元

奧斯卡金獎導演辭世！　享壽92歲

輝達獲沙國大單勁揚5.3％！台積電漲3.75％　標普收復今年跌幅

以色列襲擊加薩南部醫院　目標鎖定哈瑪斯領導人

納坦雅胡宣布「全力進攻加薩」　徹底摧毀哈瑪斯前絕不停戰

澤倫斯基放話「在土耳其等普丁！」拒見其他代表　俄高層譏：演喜劇

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

微軟宣布裁員6000人「大砍管理層」　連4季獲利亮眼仍縮編

下午4點收到防災警報別慌！三大電信「災防告警測試」登場

快訊／上班快改道！　國1回堵10公里

台大醫性侵「真實姓名」曝光！　衛福部擬推狼醫查詢平台

對戰胡瓜！徐乃麟新節目「遭高層打槍」內幕曝 爆停工1個月急補拍

川普突提「統一」　邱毅揭4可能：兌現對中承諾

睡越久不一定越健康？3個常見的「睡眠誤區」一次看

新台幣狂升！台灣3大產業重災　專家示景：全球經濟下半年衰退

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

國際熱門新聞

印度擬對美國加徵關稅　川普回歸後首次報復

奧斯卡金獎導演辭世！　享壽92歲

沙國大單激勵輝達大漲5.3％！　標普收復今年所有跌幅

養獅子當寵物！他買回家「被活活咬死」

納坦雅胡宣布全力打加薩　徹底摧毀哈瑪斯

澤倫斯基放話在土耳其等普丁！俄高層冷回

沙烏地砸6000億美元挺川普！史上最大軍售案曝光

川普先讓步！美前財長：尷尬但正確的選擇

台男「日本登山失蹤10天」　親友號召入山尋人

黃仁勳現身沙烏地阿拉伯　同框川普、沙國王儲

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

寬容太難！印度3個甘地被刺殺的悲劇

以軍襲擊加薩醫院　鎖定哈瑪斯領導人

正妹聲優「廢棄衣物」遭轉賣　網拍喊破155萬

更多熱門

關鍵字：

Robert Benton

讀者迴響

熱門新聞

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

朱亞虎翻供：柯文哲、應曉薇通話是猜測

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

高雄11月大男嬰「低血氧+喘鳴」確診新冠

桃園鐵皮資收廠深夜燃燒　消防出動60人灌救

張秀卿愛女「伯克利3年念完」絕美畢業照曝光

即／海地、聖露西亞官員現身北京論壇　外交部回應了

小龍女又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」

日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人

台日愛吃生魚片種類大不同　過來人曝原因

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面