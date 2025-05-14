奧斯卡金獎導演辭世！　享壽92歲

▲美國編劇暨導演羅伯班頓逝世 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以電影《克拉瑪對克拉瑪》（Kramer vs. Kramer）榮獲奧斯卡最佳導演與最佳改編劇本殊榮的美國編劇暨導演羅伯班頓（Robert Benton），已於美東時間11日辭世，享壽92歲。

《紐約時報》報導指出，羅伯班頓的死訊已由其長期助理兼經紀人佛薩諾（Marisa Forzano）證實。

羅伯班頓出生於1932年，是美國影壇最具代表性的導演與編劇之一，活躍於1960至1970年代，曾參與多部好萊塢經典電影的創作。他最廣為人知的作品為1979年上映、由達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）與梅莉史翠普（Meryl Streep）等人主演的《克拉瑪對克拉瑪》。該片以細膩筆觸描繪離婚與單親教養的議題，在當時引起廣泛社會關注與共鳴。

《克拉瑪對克拉瑪》當年共獲得9項奧斯卡提名，最終奪得包括最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳男主角與最佳女配角在內的5項大獎，是當屆奧斯卡最大贏家。

除了《克拉瑪對克拉瑪》外，班頓在1984年執導的《心田深處》（Places in the Heart）亦獲得極高評價，該片講述一位德州寡婦在大蕭條時期獨力撫養子女的故事，讓莎莉菲爾德（Sally Field）奪得奧斯卡最佳女主角。