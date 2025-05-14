陸男用「紙巾擦臉」險毀容　回家照鏡嚇傻「腫成豬臉」



▲ 男子隨手取用餐廳的紙巾，導致臉部紅腫。（圖／翻攝自微博／大象新聞）

圖文／CTWANT

大陸安徽省一名男子日前外出用餐時，隨手取用店家置於桌上的紙巾擦臉，怎料沒過多久就覺得「癢癢的」，後來一照鏡子發現臉部紅腫，險些毀容。他事後也呼籲其他民眾引以為鑑，留意戶外的不潔用品。

綜合陸媒報導，男子表示，他當天去路邊一家餐廳吃麻辣燙，在用餐過程中因為流汗，隨手取用店家置於桌上的紙巾擦臉，怎料用完餐後，就覺得自己的臉部有點癢癢的，但當下並未將此事放在心上，直到回家後照鏡子時，才發現臉部竟有大片紅腫，嚇得趕緊就醫。

所幸男子就醫後被醫師告知，皮膚紅腫的情況屬過敏反應，在他遵照醫囑塗藥超過10天後，過敏症狀才逐漸好轉。他事後直呼，自己再也不敢使用餐廳紙巾，並呼籲其他民眾引以為鑑，出門在外留意並避免接觸不潔用品，以免和他一樣，慘變「豬臉」。

消息引發熱議，網友紛紛表示「那種方形透明包裝袋的抽紙千萬不要用，超髒」、「沒辦法，有些餐廳為了省錢」、「出門啥都能不帶，就是抽紙和濕紙巾不能忘」，但也有人指出「群體性事件是東西有問題，個案就是自身問題」、「有沒有可能不是紙巾的問題」、「自己的手怕是不乾淨，還怪紙巾」。

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