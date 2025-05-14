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剴剴案恐翻案？律師憂惡保母「做1事」會輕判：國民法官已盡力

北市1歲半男童剴剴遭保母姐妹劉彩萱、劉若琳虐死，國民法官一審判決13日下午出爐。（圖／報系資料照）

▲「剴剴」案法官認為姊妹倆「以虐取樂」，判主要照顧者劉彩萱無期徒刑。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

北市1歲半男童「剴剴」2023年遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死，活活虐待114天，引起各界撻伐，歷經連續橫跨3週、10多天審理，昨（13）日國民法官一審判決出爐，劉彩萱被判無期徒刑，褫奪公權終身，妹妹劉若琳則被判有期徒刑18年。對此，律師王至德指出，以檢方起訴的罪名來看，國民法官可以說是已經判處檢察官建議的最高刑度，但「以她們對於剴剴做的事情而言，一點都不重，甚至可以說是不夠重」。

王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文表示，剴剴案一審判決出爐，公訴檢察官起訴時求處最重的刑期就是無期徒刑與18年有期徒刑，所以國民法官可以說是已經判處檢察官建議的最高刑度了。

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王至德坦言，如果是以他為人父的立場，以綑綁、放水桶、罰站等殘忍的手法虐待不到2歲、毫無反抗能力的剴剴長達114天，讓剴剴在這114天裡終日生活在恐懼之中，只能在廁所吃飯，動不動就是長達數小時的罰站，就不要提其他百般的凌虐行為了，「無期徒刑、18年重嗎？我覺得以她們對於剴剴做的事情而言，一點都不重，甚至可以說是不夠重」。

王至德說明，起訴2人的罪名是「成年人對兒童故意犯妨害自由而凌虐致人於死罪」，法定刑為無期徒刑或10年1個月的有期徒刑，之所以是10年1個月是因為本來是10年，但是受害人未滿7歲要加重，至少加重1個月，所以是10年1個月，但如果是殺人罪，就有可能判處死刑。

王至德感嘆，「無期徒刑已經是國民法官所能判的最重刑期了，看得出來國民法官對她們姊妹的憤怒已達最高點，只是礙於法定刑的規定，也只能判處無期徒刑……罪責較輕的妹妹也只能判有期徒刑，而這種犯罪最重可以判20年，判18年也已經算是相對重的了，國民法官可以說是已經在他們能力所及的範圍內盡量重判了」。

王至德指出，如果修法加重這個罪的刑期的話，就可以把她們判處死刑，不過刑法的原則就是不溯及既往，就算日後修法，也不能套用在她們姊妹身上，而能讓她們姊妹被判死刑，就只有以殺人罪來起訴。

王至德說明，就算是想以殺人罪來辦，以該案件來說，必須要有證據證明她們姊妹是出於殺人的故意來凌虐剴剴的，以目前呈現的證據來看，要證明有殺人故意實在不容易，「也就是說第一審能判到無期徒刑，應該已經到頂了」。

王至德也憂心，如果她們姊妹上訴，在上訴期間跟被害家屬和解的話，勢必會被改判，一旦改判就不會是無期徒刑，只能判得更輕，意味著姊姊可能只會判個15至20年有期徒刑，妹妹可能是判10至15年有期徒刑，只要執行一半就可以聲請假釋出獄。

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