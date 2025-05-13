中美是否將討論「20%芬太尼關稅」？　陸外交部：是美國的問題

▲芬太尼（fentanyl）。（資料照／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

中美雙方近日結束瑞士日內瓦的經貿高層會談，美國將中國商品關稅從145%降到30%（含基本關稅10%、芬太尼關稅20%）。對於20%芬太尼特別關稅是否還有討論空間，中國外交部發言人林劍13日在例行記者會上表示，「中方多次表明，芬太尼是美國的問題。」

法新社記者向林劍提問，「發言人能否提供，下階段中美經貿會談的詳細資訊？是否計劃討論，美方以芬太尼為由，對中國出口產品徵收的20%特別關稅？」

▲中國外交部發言人林劍表示，芬太尼問題在於美國。（圖／翻攝中國外交部）

林劍表示，「關於中美經貿高層會談，中方的主管機關已經發布了消息。關於芬太尼問題，中方也多次表明，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國本身。」

林劍指出，「美方無視中方的善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。」

林劍強調，「美方如果真心想與中方合作，就應該停止對華抹黑推責，以平等、尊重、互惠的方式與中方對話。」

▲美中貿易會談結束後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent，右）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer，左）瑞士日內瓦出席記者會。（圖／路透）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在會談中，以幾撮糖作為比喻，說明少量芬太尼就能致命，並向中方官員強調這項毒品的危害。

美國總統川普12日宣布，中國已承諾加強打擊致命毒品「芬太尼」流入美國，作為交換，美方將暫緩對中國加徵數千億美元的關稅。

川普強調，芬太尼問題攸關數萬條美國人命，中方此舉值得肯定，並透露他「可能在本週末」，與中國國家主席習近平通話，進一步推進雙邊合作。