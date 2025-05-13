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大陸 大陸焦點 特派現場

慶祝行情降溫！　上證指數開高走低　港股跌1.67％

▲▼ 股市圖。（圖／CFP）

▲大陸股市。（示意圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美宣布互相降低關稅，華爾街隨即上演慶祝行情，道瓊工業指數等4大指數大漲。不過陸股今（13）日開高走低，慶祝行情有限。截至午盤，上證指數漲0.078％、深證成指跌0.24％、創業板指跌0.23％；香港恒生指數跌1.67％。

綜合陸港媒報導，上證指數高開後，最多漲16點，高見3386點，其後漲幅收窄，半日收市報3371點，漲2點或0.08％，成交3435.08億元（人民幣，下同）。

深證成指先漲後跌，最多漲100點，高見10401點，高位有回吐，最多跌26點，低見10274點，半日收報10276點，跌24點或0.24％，成交5404.72億元。

滬深300指數半日報3891點，漲1點或0.03％；創業板指數報2059點，跌4點或0.23％。

各板塊個別發展，船舶製造股跌逾3％；有色金屬、造紙股跌1％；房地產、金融股偏軟；石油股漲近1％；鋼鐵、水泥股靠穩。

港股午間收盤，恒生指數跌1.67％，恒生科技指數跌2.99％。蘋果概念股領跌，高偉電子跌超7％，舜宇光學科技跌超6％，比亞迪電子跌超5％。

此外，美國宣布將降低中國小額包裹關稅，從120％降至54％。但大陸電商在港股仍照跌，阿里巴巴目前跌3.66％，京東跌1.64％。

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