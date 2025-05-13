慶祝行情降溫！　上證指數開高走低　港股跌1.67％

4月全球股、債市同步震盪反映了市場分析師對關稅衝擊通膨的各情境臆測，且即便對等關稅並未走向極端，其衝擊也將使美國年底通膨達4%水準，使聯準會貨幣政策將受制於通膨升溫而難以明快降息，由於台灣擁有完整半導體供應鏈，為全球科技產業的重要支柱；美國則擁有全球最大經濟體規模與創新產業聚落，兩大市場在全球資本市場中具備舉足輕重的地位。富邦投信建議投資人可透過多重資產基金布局，聚焦台美雙星，掌握關鍵成長動能。