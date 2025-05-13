賴清德：雞蛋不放同個籃子　台灣產業從西進中國轉向

▲賴清德接受「日本經濟新聞」訪問後，在臉書上重整並分享他的觀點，強調他的經貿路線，是不將雞蛋放在同一個籃子裡，而是致力於布局全球、行銷世界。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日接受「日本經濟新聞」訪問後，在臉書上重整並分享他的觀點。在台灣的經貿路線上，賴清德表示，台灣不會將雞蛋放在同一個籃子裡，而是致力於布局全球、行銷世界。他說，台灣的產業從「西進」中國轉向「南進」東南亞，未來更將「向北」深化與日本合作、「向東」拓展北美市場，進一步強化台灣的產業韌性。

賴清德表示，他在專訪中提到，當前世界經濟受到美國關稅政策及與中國等國對應，面臨諸多不確定性。台灣將積極發揮在半導體、AI等領域的優勢，與理念相近的民主國家攜手，強化供應鏈安全，確保自由貿易的穩定運行。

賴清德強調，台灣重視的是價值觀的選擇，要選擇「民主憲政體制」，還是回歸「專制獨裁政體」。他說，為了守護自由貿易體制，台灣已經做出明確的選擇，我們也呼籲民主國家更加團結，共同維護自由開放的國際秩序。

台灣的經貿路線方面，賴清德表示，台灣不會將雞蛋放在同一個籃子裡，而是致力於布局全球、行銷世界。雖然台灣對外投資以美國為首，但2024年已有76.6%的商品出口至其他地區。

賴清德說，台灣的產業從「西進」中國轉向「南進」東南亞，未來更將「向北」深化與日本合作、「向東」拓展北美市場，進一步強化台灣的產業韌性。

因此，賴清德也透過訪問重申，期待日本支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），也希望促成雙邊經濟夥伴協定（EPA）。他說，台灣位處第一島鏈戰略樞紐，將持續強化自我防衛能力與經濟韌性，來面對挑戰；同時，與包括日本在內的民主夥伴攜手合作，守護區域和平與全球供應鏈的穩定。

對於台日關係，賴清德認為，是建立在深厚情誼與共同價值上，未來期盼能在這份友誼基礎上，持續深化各領域合作，共同促進區域安全與繁榮。