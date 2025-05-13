15歲少年隨機殺人！老婦遭追砍「噴血慘死」　落網稱：就是想殺人

▲日本千葉縣千葉市11日傍晚發生隨機殺人案，84歲老婦遭少年持刀砍死。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本千葉縣一名高齡84歲的老婦倒臥在馬路邊，被人發現時背後身重刀傷，糗頭部、鼻子噴出鮮血，周圍都被鮮血染紅，送醫後依舊宣告死亡。不久後，警方調閱監視器時，發現狠下重手的兇嫌竟然是就讀中學3年級的15歲少年，該名少年向警方坦承犯案，「只要能夠殺人，殺誰我都沒差！」

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，日本千葉縣千葉市若葉區若松町，11日傍晚5時左右發生一起駭人聽聞的「隨機殺人」案，高齡84歲的老婦高橋八生（やよい）是住在附近的居民，然而她卻被發現倒臥在路邊，後背明顯有刀傷，不僅頭部與鼻子噴出鮮血，且早已失去意識，送醫後明顯死亡。

千葉縣東警察署調閱附近監視器後，發現畫面一名疑似兇嫌的外貌，恰好和該名少年相似，且同樣於11日下午5時前往案發現場附近，而離開現場的模樣也被拍攝到，於是研判該名就讀中學3年級的15歲少年為殺人犯，緊急逮捕少年以後，在少年住家內搜到疑似用於砍殺老婦的刀具。

一名住在距離案發現場100公尺的女性，則將監視器畫面提供給警方調閱。女性指出，一名從外觀上研判是高橋八生的老婦走過，然而數秒鐘以後，畫面卻顯示老婦的身後跟著可疑的男性，而該名男性（即犯案少年）在3個小時以前也身穿同一套服裝走過，被監視器拍到。

少年被逮捕後，向警方坦承犯案，並透露自己根本就不認識遭砍死的老婦，「我就是想要殺人，至於是誰被殺，對我來說根本就沒差」；之後，少年更向警方表示，「我想去少年院」。

少年的父親昨（12）日接受媒體採訪時感嘆，「對於死者感到相當抱歉！我兒子自從就讀中學以後，就討厭被人管教，在家裡幾乎都不說話。在昨天晚上8點我下班回到家，我兒子在吃完晚餐後並沒有出現任何異狀。」

另外，警方也向媒體透露，早在少年持刀砍死老婦之前，家長就曾因為少年離家出走、上學遲到等問題而接受警方輔導。

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