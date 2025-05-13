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南區技專校院創新競賽　各校優秀隊伍展現創意能量

▲114年南區技專校院「美夢起航 和你創業」創新創業競賽 。（圖／美和科大提供）

▲114年南區技專校院「美夢起航 和你創業」創新創業競賽 。（圖／美和科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

114年南區技專校院「美夢起航 和你創業」創新創業競賽，活動吸引來自南區24所技專校院共50支隊伍參賽，經初賽評選，最終由20隊脫穎而出晉級總決賽。總決賽5月9日在屏東美和科技大學辦理，現場各校學生展現非凡創意與實作能力，競爭過程激烈，評審一致表示「各隊表現水準接近，難分軒輊」。

▲114年南區技專校院「美夢起航 和你創業」創新創業競賽 。（圖／美和科大提供）

▲114年南區技專校院「美夢起航 和你創業」創新創業競賽 。（圖／美和科大提供）

▲114年南區技專校院「美夢起航 和你創業」創新創業競賽 。（圖／美和科大提供）

該競賽是由美和科技大學統籌辦理，邀請來自產、官、學界專家評審指導，提供專業建議與創業觀點，比賽總獎金達新臺幣8萬4000元，其中由永大食品企業加碼贊助新臺幣1萬元及食品檸檬特色產品一批，展現業界對於青年創業的支持與鼓勵。

總決賽最終由中華醫事科技大學「環便探索隊」，以關注環保議題，方案具市場應用性，以及嘉南藥理大學「我『藥』你愛」團隊以醫藥結合情感訴求，分別獲得創業實作組及創意發想組第一名。樹德科技大學「YU躍龍門」展現地方文化與品牌結合的創新策略及美和科技大學「光合創意公司」關注永續發展與社會議題，提出具市場潛力的創業計畫，分別獲創業實作組第二名及第三名。國立臺南護理專科學校「G.L.C.」以健康促進為主軸及美和科技大學「H2O Link」以科技結合環保與健康，發想創新服務模式，則分別獲得創意發想組第二名及第三名。

校方表示，學校向來重視學生實作能力與多元發展，持續透過課程、競賽與產學合作平台，厚植學生創業實力與社會關懷視野。這次賽事不僅提升學生競爭力，更促進跨校交流，激發技職教育無限創意。得獎名單顯示，來自各校的學生皆具備高度創新潛力與實踐能力，表現亮眼。

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