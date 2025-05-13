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86歲婦外出散步數小時未歸　夫著急等候…屏東警護送返家

▲屏東警分局崇蘭派出所副所長林業智及警員朱翊箏送楊婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局崇蘭派出所副所長林業智及警員朱翊箏送楊婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

86歲楊姓婦人獨自外出散步好幾小時未回，先生在家等候著急，屏東警分局獲報有一名婦人在屏東市一處公園徘徊，趕往處理，經一番努力，查出身分，將她送返家，先生看到警察送太太回來，放下心中大石頭，一再道謝。

▲屏東警分局崇蘭派出所副所長林業智及警員朱翊箏送楊婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局崇蘭派出所副所長林業智及警員朱翊箏日前接獲報案，屏東市博愛路公園有一名迷途老婦人需協助。警方到場後，發現86歲的楊姓老婦人神情迷茫、四處張看。

員警先安撫她的情緒並關心詢問基本資料，卻無法得到明確資訊，經過一番努力後，查出她的住居所電話與姓名，在目視其身體無大礙後，員警駕駛巡邏車將其安全護送回家，並交由她的丈夫照護。

丈夫向警方表示，妻子獨自徒步外出好幾個小時，非常擔心其安危，慶幸有熱心民眾及警方協助，才能讓她迅速安全返家，非常感謝員警熱心為民服務。

分局長林明波表示，家中如有易走失之年長者，應在其衣物或身上配戴留有足以辨識姓名電話等資料之配件(如名牌或名條)，亦可至各警察分局偵查隊捺印指紋建檔，以便迅速聯繫到家人，使其順利平安回家。如有發現民眾疑似走失，亦希望能不吝伸出援手，多一句關懷，向警方通報，早日協助走失民眾返家。

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