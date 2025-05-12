青少年無照駕駛肇事率達77%　里港警即日起啟動專案執法

▲里港警分局取締無照駕駛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣青少年無照駕駛肇事率佔整體無照駕駛比例高達77%，此類無照駕駛行為不僅缺乏正確駕駛能力，更在道路上構成致命風險，不容忽視。為防範事故發生，里港警分局自5月12日起實施「無照駕駛大執法」專案，嚴格查緝違規行為，確保交通安全。

根據屏東縣政府警察局統計，無照駕駛占整體青少年事故比例高達77%，且常伴隨闖紅燈、逆向行駛、未依規定兩段式左轉及未戴安全帽等其他重大違規行為，顯示青少年對行車安全與交通規則的熟悉度嚴重不足，極易引發嚴重事故。

針對這類無照駕駛行為不僅缺乏正確駕駛能力，更在道路上構成致命風險，不容忽視。為防範事故發生，里港警分局自今(12)起實施「無照駕駛大執法」專案，嚴格查緝違規行為，捍衛交通安全。

里港警分局交通組組長巴龍祥指出，這次大執法專案重點針對汽、機車駕駛人違反《道路交通管理處罰條例》第21條無照駕駛、第21-1條越級駕駛及第22條未持有適格駕駛執照等違規情形進行查處。警方將透過定點攔查、科技設備輔助及機動巡邏等方式，加強對高風險路段及時段的執法力度，嚴正遏止違法行為，降低事故發生率。

分局長温基興強調，無照駕駛不僅是個人違法，更可能造成無可挽回的社會與家庭悲劇。警方呼籲所有民眾，務必依法考取合法駕照並遵守交通規則，共同維護用路安全。里港警分局將持續強化執法作為，以實際行動展現守護轄區交通安全的堅定決心與責任感，攜手打造更安全的道路環境。