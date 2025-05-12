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社會 社會焦點 保障人權

幫詐團架網站！騙百人坑5千萬　「爽開雙Ｂ」無良科技男慘了　

▲▼ 。（圖／中打提供）

▲詐團勾結科技公司手法 。（圖／中打提供）

記者白珈陽／台中報導

嘉義市蔡姓工程師成立科技公司後，竟與屏東許姓金主合作，替詐欺集團架設假投資網站，用來詐騙被害人，至少上百人受害、被詐超過5000萬元，檢警兵分多路，在屏東、嘉義、高雄等地，陸續逮獲蔡、許等涉案8人，許男到案後遭羈押禁見。

刑事警察局中部打擊犯罪中心分析假投資網站，查出蔡姓科技公司負責人（45歲）在去年與員工涉嫌架設假投資網站，經溯源發現，金主是1名屏東許姓男子（26歲），許男在屏東地區成立詐欺機房，以每月5萬元的代價要求蔡架設假投資網站，供許的詐欺機房使用。

▲▼ 。（圖／中打提供）

▲蔡男替許姓金主架設假投資網站。（圖／中打提供）

檢警查出，許的詐欺機房在臉書等社群軟體，刊登徵才訊息吸引被害人加LINE好友及投資群組，再以高獲利投資為由，提供假的投資網站誘騙被害人操作，並以人頭帳戶轉帳、虛擬貨幣及超商繳費等方式供被害人入金。

若遇到缺錢之被害人，詐騙機房則改以募資或洗金流協助貸款為由，詐騙被害人提供帳戶並依詐團指示轉帳，最終被害人不僅遭受金錢損失，還成為人頭帳戶及洗錢共犯。

中打報請嘉義地檢署指揮偵辦，與屏東縣警局、高雄市警局、嘉義市警局及台中市警局共組專案小組，發動4波查緝行動，在去年查獲蔡男及公司員工到案；今年1月及4月間再查獲屏東詐欺機房成員到案，全案共8人落網。

檢警清查，被害人數逾100人，財損金額超過5000萬元，並查扣現金95萬餘元、BMW、BENZ名車各一輛、手機、電腦設備等贓證物。全案依詐欺、洗錢罪嫌移送偵辦，檢方向法院聲押許姓金主獲准。

▲▼ 。（圖／中打提供）

▲▼檢警查扣現金、車子等贓證物。（圖／中打提供）

▲▼ 。（圖／中打提供）

刑事局指出，分析近年來詐欺犯罪型態，詐欺集團多以「投資」或「求職」為標題吸引被害人目光，誘騙被害人入金投資或提供帳戶，請民眾務必提高警覺，切勿因貪圖短期利益而遭受詐騙或無意間成為洗錢共犯，如有接獲疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，應立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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