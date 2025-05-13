影／「陸射型劍二防空飛彈」登場　現場實彈射擊畫面曝！

記者陶本和、陳煥丞／台北——屏東連線報導

陸軍新一代中近程防空飛彈系統「陸射型劍二防空飛彈」，13日上午在屏東九鵬基地進行實彈射擊操演，發射3枚飛彈成功攔截靶機。《ETtoday新聞雲》記者則在現場捕捉震撼的射擊實況。

在本次「神弓操演」中，「陸射劍二防空飛彈」於13日上午進行實彈操演。該型飛彈系統是中科院依「空射型的天劍二型空對空飛彈」所研改的野戰防空系統，改由陸地的發射車發射，射程為15公里。

▼國防部「陸射型劍二防空飛彈」操演。（圖／記者陳煥丞攝）



事實上，陸射劍二飛彈在2024年就已首次亮相試射，當時發射4枚實彈，都精準命中10公里外的靶機。該型系統具備掌握敵軍定翼機、旋翼機、無人載具、巡弋飛彈的偵測能力。

根據我軍規劃，陸軍是以「野戰防空武器系統」，進行29套系統、246枚陸射劍二飛彈的採購案，原案總金額達到143億元。不過，在2019年至2021年編列於國防預算時，後續89億元改為「海空戰力提升計畫」特別預算編列，將於2026年執行完畢。

全案將量產30輛機動發射車、6套接戰管制、6套相列雷達系統，以及246枚陸射劍二防空飛；而一輛發射車可裝載四聯裝陸劍二飛彈。

▼國防部「陸射型劍二防空飛彈」操演。（圖／記者陳煥丞攝）