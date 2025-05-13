清潔人員爬堤防撿垃圾險象環生　屏東縣科技大執法

▲屏東縣政府環保局科技執法加強取締亂丟垃圾 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府重申廢棄物清理法明定，亂丟垃圾為禁止行為，強化道路及河川管理機關具一般廢棄物清除之責任，針對街道及河川沿岸屢遭陳情髒亂情形，善用科技執法於髒亂熱點設置移動式監視器，自即日起全面取締並加重裁罰，也呼籲民眾應發揮公德心，鼓勵全民監督，一起遏止無良駕駛亂丟垃圾之惡行。

隨意亂丟垃圾是極為沒水準且落伍行為，環保局為追查取締亂丟垃圾過程發現，近期隨意棄置於分隔島及河川沿岸案件遽增，其中違規者不乏外籍人士，造成清潔隊工作負荷倍增，常發生清潔人員穿梭於交通要道、甚至攀爬於河岸撿拾垃圾的同時，竟有民眾目無法紀直接將垃圾拋出車外令人髮指，此一罔顧清潔人員生命安全、罪大惡極之舉，已成為公德心淪喪及破壞市容的元兇。

環保局為遏止用路人亂丟垃圾歪風，已針對亂丟垃圾髒亂熱點(分隔島、十字路口及人煙罕至河岸)架設60台移動式監視器蒐證，除了科技執法以車追人外，稽查員更棄而不捨從垃圾堆中蒐證，經查證後依違反廢棄物清理法之污染及危害程度情節加重裁罰，自113年1月起迄今共告發1925件，裁罰金額逾26萬元。

另，鑒於廢棄物清理法已明定一般廢棄物清除權責，環保局已於歷次會議中要求道路及河川管理機關善盡管理之責，定期主動巡查所轄土地力求環境整潔，本年度對明顯疏於管理、散置垃圾之道路管理機關祭出2張罰單，未來亦將加強取締。

環保局表示，「亂丟垃圾為全民公敵!」破壞環境整潔的低劣行為，終將遭到嚴懲，縣內未來將加裝100支監視器佈下天羅地網，強力取締，同時也鼓勵民眾主動關心周遭環境，如家戶或車上行車紀錄器錄到亂丟垃圾之影像，切勿縱容漠視、勇於舉發污提供給環保局告發取締。