　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

清潔人員爬堤防撿垃圾險象環生　屏東縣科技大執法

▲屏東縣政府環保局科技執法加強取締亂丟垃圾 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府環保局科技執法加強取締亂丟垃圾 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府重申廢棄物清理法明定，亂丟垃圾為禁止行為，強化道路及河川管理機關具一般廢棄物清除之責任，針對街道及河川沿岸屢遭陳情髒亂情形，善用科技執法於髒亂熱點設置移動式監視器，自即日起全面取締並加重裁罰，也呼籲民眾應發揮公德心，鼓勵全民監督，一起遏止無良駕駛亂丟垃圾之惡行。

隨意亂丟垃圾是極為沒水準且落伍行為，環保局為追查取締亂丟垃圾過程發現，近期隨意棄置於分隔島及河川沿岸案件遽增，其中違規者不乏外籍人士，造成清潔隊工作負荷倍增，常發生清潔人員穿梭於交通要道、甚至攀爬於河岸撿拾垃圾的同時，竟有民眾目無法紀直接將垃圾拋出車外令人髮指，此一罔顧清潔人員生命安全、罪大惡極之舉，已成為公德心淪喪及破壞市容的元兇。

▲屏東縣政府環保局科技執法加強取締亂丟垃圾 。（圖／屏東縣政府提供）

環保局為遏止用路人亂丟垃圾歪風，已針對亂丟垃圾髒亂熱點(分隔島、十字路口及人煙罕至河岸)架設60台移動式監視器蒐證，除了科技執法以車追人外，稽查員更棄而不捨從垃圾堆中蒐證，經查證後依違反廢棄物清理法之污染及危害程度情節加重裁罰，自113年1月起迄今共告發1925件，裁罰金額逾26萬元。

另，鑒於廢棄物清理法已明定一般廢棄物清除權責，環保局已於歷次會議中要求道路及河川管理機關善盡管理之責，定期主動巡查所轄土地力求環境整潔，本年度對明顯疏於管理、散置垃圾之道路管理機關祭出2張罰單，未來亦將加強取締。

▲屏東縣政府環保局科技執法加強取締亂丟垃圾 。（圖／屏東縣政府提供）

環保局表示，「亂丟垃圾為全民公敵!」破壞環境整潔的低劣行為，終將遭到嚴懲，縣內未來將加裝100支監視器佈下天羅地網，強力取締，同時也鼓勵民眾主動關心周遭環境，如家戶或車上行車紀錄器錄到亂丟垃圾之影像，切勿縱容漠視、勇於舉發污提供給環保局告發取締。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
保母姊妹判無期、18年！網炸鍋：台灣法律讓人失望
保母姊妹重刑　剴嬤律師：感謝國民法官處最高刑度
保母姊妹雙雙被重判！旁聽民眾步出拭淚
性侵妙齡女病人！台大淫醫躲桃園看診3年　火速辭職
快訊／NONO遭判2年半　吳宗憲批「承擔下來重新審視人生」
快訊／李芷霖私密照外流　林庭謙發3聲明
快訊／第4起罷藍委失敗！二階未達標
快訊／辜仲諒遭判刑7年8月　即起限制出境
快訊／以虐取樂！保母姊妹遭重判　危害至巨
快訊／虐死剴剴　保母姊妹判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南區技專校院創新競賽　各校優秀隊伍展現創意能量

民雄鄉運動公園游泳池升級　試營運期間免費體驗

台鹽CollaFix®勇奪日本金獎　未變性二型膠原蛋白登國際舞臺

「家叼底嘉」就博會登場！　嘉藥攜百家企業徵才就業有解方

清潔人員爬堤防撿垃圾險象環生　屏東縣科技大執法

2年220萬冊貼標任務！　台南打造37區智慧圖書館手機借書超方便

政策力挺影視南漂！　南市府攜手文策院打造「南方引擎」

AI×ESG高峰會台中登場　產官學聚焦3大主軸

強化巷弄火場救援！　南消推細水霧搶救水損降20倍皮卡車更靈活

山友屏東山區迷路　消防出動13人救援！3小時尋獲送醫

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

南區技專校院創新競賽　各校優秀隊伍展現創意能量

民雄鄉運動公園游泳池升級　試營運期間免費體驗

台鹽CollaFix®勇奪日本金獎　未變性二型膠原蛋白登國際舞臺

「家叼底嘉」就博會登場！　嘉藥攜百家企業徵才就業有解方

清潔人員爬堤防撿垃圾險象環生　屏東縣科技大執法

2年220萬冊貼標任務！　台南打造37區智慧圖書館手機借書超方便

政策力挺影視南漂！　南市府攜手文策院打造「南方引擎」

AI×ESG高峰會台中登場　產官學聚焦3大主軸

強化巷弄火場救援！　南消推細水霧搶救水損降20倍皮卡車更靈活

山友屏東山區迷路　消防出動13人救援！3小時尋獲送醫

惡保母姊妹檔虐剴剴「為了爽」遭重判　檢：尊重國民法官判決

勇士危險了！柯瑞曝G5生死戰回歸機率　「我想當超人也辦不到」

美財政部長：台灣有「非常好」的提案　亞洲談判進展佳

剴剴案惡保母姊妹遭判無期、18年！網炸鍋：台灣法律讓人失望

南區技專校院創新競賽　各校優秀隊伍展現創意能量

快訊／詭異倒地畫面曝！新北騎士突失去心跳　送醫搶救不治

狂追1公里逮毒品男2警受傷　他嚇到牛仔褲掉了...紅內褲跑出來

台灣觀光亮點結合遊程規劃APP　5月到訪南投享租車優惠

東森寵物X田中馬拉松「助浪溫飽」　中途之家收到30萬份糧食

最花錢的癌症是它！「台灣國病」蟬聯5冠王　醫：空污是最大兇手

【母親節快樂】暖兒霸氣送花到店裡　媽超震驚卻又裝冷靜

地方熱門新聞

快訊／三聯集團負責人徐少東失聯　警急尋

高雄女師坐學校頂樓險墜樓　嚇壞師生

桃園之光　消防局尤詩妤榮獲十大傑出救護員

情侶墾丁撿鹿角　墾管處：2區私採違法

2025漁光島生活節熱潮席捲！9天吸引12萬人登島

南投16位模範母親表揚　最高齡90歲莊玉春

114全國運動會倒數　雲林縣府推LINE貼圖

台南安定住宅火警濃煙竄出！消防急疏散4人

高雄半年三洩漏！欣高瓦斯今又外洩

放下家暴怨！顧病夫孩子　勇母獲表揚

田馥甄《田調》野地演唱會登場井仔腳周邊交管啟動

七旬男收「法院刑事傳票」抗傳即拘險被騙200萬元

台南鐵路照顧宅涉圖利疑雲藍軍籲司法檢調動起來！

白沙屯媽15:45回宮了！萬人伸手高喊：進喔

更多熱門

相關新聞

影／「陸射劍二飛彈」實彈射擊畫面曝

影／「陸射劍二飛彈」實彈射擊畫面曝

陸軍新一代中近程防空飛彈系統「陸射型劍二防空飛彈」，13日上午在屏東九鵬基地進行實彈射擊操演，發射3枚飛彈成功攔截靶機。《ETtoday新聞雲》記者則在現場捕捉震撼的射擊實況。

20年前全裸拍照反核　李宓：讓人生有意義

20年前全裸拍照反核　李宓：讓人生有意義

愛龜曬太陽被打包偷走！飼主報案　警1天找回

愛龜曬太陽被打包偷走！飼主報案　警1天找回

陸西北大學新任女副校長擁400億人民幣身價 晉升新一代陝西首富

陸西北大學新任女副校長擁400億人民幣身價 晉升新一代陝西首富

86歲婦散步未歸夫心急等候　警護送返家

86歲婦散步未歸夫心急等候　警護送返家

關鍵字：

屏東環保垃圾監視器科技

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

快訊／辜仲諒涉澄清湖購地案！北院今判7年8月

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面