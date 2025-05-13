今高溫飆33度　下波鋒面周五接近「午後雷雨增」

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預測，未來一周以午後雷陣雨天氣為主，今天各地可見陽光，西半部高溫上看33度，午後各地山區及桃園以北平地要留意陣雨。周五至下周一另一波梅雨鋒面接近台灣北部海面，午後雷陣雨範圍擴增，這波鋒面預計下周一、周二影響台灣，若位置較接近陸地，北部及東北部降雨將增多。

氣象署簡任技正伍婉華指出，5、6月為梅雨季，在梅雨鋒面影響台灣期間才會降雨，鋒面空擋可能較為悶熱，且有午後雷陣雨。上周鋒面已經遠離，台灣上空雲量減少，各地可見陽光，預計要到下周一、周二北方才有鋒面接近台灣北部海面，影響程度仍待觀察。

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她表示，未來一周大致以午後雷陣雨天氣為主，今天午後各地山區及桃園以北平地有陣雨，今晚至明晨東半部及基隆北海岸也有零星短暫雨。周三至周四各地可見陽光，午後各地山區有雷陣雨，東南部及恆春半島也有零星雨。

她指出，周五至下周一鋒面靠近，水氣增多，午後雷陣雨擴增到平地，其中，下周一北部及東北部雲量增多，午後各地山區、北部、東北部及東部都有雷陣雨。下周一、周二有梅雨鋒面再度影響，若位置較接近陸地，北部及東北部降雨就會增多。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，伍婉華表示，今天清晨各地較涼，東南部、南部及澎湖20至21度，其他地區低溫17至19度，最低溫出現在新北石碇及花蓮鯉魚潭約16.8度。未來一周從南風轉為西南風，逐日回溫，到下周各地低溫都在23至25度。

她指出，今天白天西半部高溫31至33度，東半部、澎湖及金門28至29度。周五至下周一各地高溫再回升，西半部達33至34度，東半部、澎湖、金馬30度。下周一台東地區可能有焚風，達34至35度高溫。

另外，她也說，明天到周五回暖期間，夜晚及清晨金門、馬祖地區有低雲或霧影響能見度，提醒民眾留意。