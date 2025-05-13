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陸公佈「新時代國安白皮書」　盡最大努力爭取和統「不承諾放棄動武」

▲中國《新時代國家安全白皮書》。（圖／CFP）

▲中國《新時代國家安全白皮書》。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院新聞辦昨（12）日發佈《新時代的中國國家安全》白皮書。白皮書強調，「總體國家安全觀」是新中國成立以來，第一個被確立為國家安全工作指導思想的重大戰略思想，在統籌中華民族偉大復興戰略全局與世界百年未有之大變局，「國家安全形勢保持總體穩定、穩中有進，與亞太國家共同維護地區和平和發展，為動盪不安的世界注入可靠的穩定性。」

《環球時報》報導，白皮書全文共約2.2萬字，除前言、結束語外分六個部分，分別是：中國為變亂交織的世界注入確定性和穩定性；總體國家安全觀為新時代國家安全指引方向；為中國式現代化行穩致遠提供堅實支撐；在發展中固安全，在安全中謀發展；踐行全球安全倡議，推進國際共同安全；在深化改革中推進國家安全體系和能力現代化。

在維持領土完整方面，白皮書提到，「中國尚未實現完全統一，維護領土主權、海洋權益和國家統一的任務艱巨繁重。中國絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。中國堅持陸海統籌，堅持維護國家主權、安全、發展利益相統一。」

白皮書指出，堅定不移推進國家完全統一，堅持一個中國原則和九二共識，貫徹新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略和對台大政方針，推動兩岸關係和平發展、融合發展，拉緊兩岸情感紐帶和利益聯結，厚植國家和平統一的基礎。

白皮書還指，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，加強兩岸對話溝通和民主協商，共商統一大計，共謀統一大業，堅決反對「台灣地位未定論」，「聯大第2758號決議的法律效力不容置疑，台灣是中國的一個省，沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。」

白皮書強調，「堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，依法打擊台獨頑固分子，有力震懾台獨分裂勢力。中國始終以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

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關鍵字：

中國白皮書國家安全統一台灣兩岸武力和平

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