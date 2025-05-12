朱立倫、李彥秀遭指未申請路權　何元楷曝公文：「烏龍王」吳欣岱

▲國民黨主席朱立倫與李彥秀反惡罷戰獨裁內湖場街講。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫今（12日）赴內湖替國民黨立委李彥秀站台，但台灣基進秘書長吳欣岱批評，自己之前宣講罷免行動遭警方舉牌驅離，李彥秀宣傳反罷免，同樣未申請路權，卻未見任何警力出面制止或取締。對此，國民黨青年團前副總團長何元楷Po出李彥秀申請的集遊範圍反擊，批評吳欣岱搞不清狀況，「烏龍王」名號非吳莫屬。

「烏龍王就是吳欣岱！」何元楷12日晚間發文表示，今天李彥秀與朱立倫站上街頭，依法依規申請路權舉行宣講活動，相關公文白紙黑字都有，結果吳欣岱不知道哪來的消息，指說李彥秀沒有申請路權，這是刻意造謠、惡意抹黑？還是吳欣岱被不知名的消息給雷到？

何元楷提及，吳欣岱這樣烏龍爆料，胡亂抹黑，左打台北市長蔣萬安，右打李彥秀，不只是對市府和基層員警不公平，也是對依法依規的李彥秀是種極大的不尊重。

▲針對吳欣岱質疑李彥秀未申請路權，何元楷Po出申請路權範圍公文回擊。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）

何元楷說明，今天李彥秀申請的路權包括「台北市內湖區內湖路1段」、「港墘路口東南角一內湖路1段」、「港墘路口東北角一內湖路1段」、「港墘路口西北角一內湖路1段」、「港墘路口西南角-內湖路1段」、「港墘路口東南角」，李彥秀依照相關法規和規定進行街頭宣講，很明顯吳欣岱搞不清楚狀況，過去自己違法沒有申請路權引爭議，現在就要把別人抹成跟她自己一樣。

何元楷酸說，說到烏龍爆料，吳欣岱也算是很有經驗，過去吳欣岱就曾拿李彥秀在國會拍的照片，烏龍爆料說是李彥秀在美國拍的照片，結果害一堆人上錯車、誤信，吳欣岱至今都還沒有為烏龍爆料道歉，現在又鬧出一個烏龍爆料，「烏龍王」這名號非吳欣岱莫屬。

何元楷強調，吳欣岱想要選民意代表，連基本的事實查核都不會，只會出張嘴抹黑別人，民眾怎能相信她可以理性的監督市政？這種人根本不適合出來當民意代表，大概只夠格當個側翼而已。