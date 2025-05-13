性侵女病患「逼做到高潮」　女醫曝他近況：醫學會不管品格的嗎？

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性侵女病患「逼做到高潮」　吳欣岱曝他近況：醫學會不管品格？

▲▼醫生。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黃姓醫師性侵病患。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師，性侵來就診的年輕女子小芳（化名），之後則有網友挖出，黃醫師後來跑去桃園某間婦幼科任職，「四月的班表還有他」。對此，台灣基進秘書長、心臟血管外科醫師吳欣岱忍不住直呼，這種人還拿到婦產科專科醫師執照，「醫學會只查核技術與知識，不管品格的嗎？」

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師，趁值勤急診診療工作時，性侵來就診的年輕女子小芳，找藉口說要做「性反應測試」，對她猥褻、指侵，還說「沒有做到高潮的話，結果可能會有影響」，想再侵犯一次，被小芳察覺有異拒絕，並報警處理。全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，依他犯對受照護之人利用機會性交罪，處3年徒刑。

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►台大住院醫急診室性侵女病患！內診要求「做到高潮」遭判3年

事後就有網友發現，該名黃醫師居然還在桃園某間婦產科任職，「四月的班表還有他」。之後桃園市議員黃瓊慧貼出線上掛號的明細，「跟大家回覆：今早我致電婦產科，醫院表示黃醫師已請辭，後續若有診會由其他醫師接手」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲黃瓊慧已詢問桃園的婦產科。（圖／翻攝自Threads）

不過對於此事，吳欣岱也忍不住在臉書上發文直言，這個人已經不是台大住院醫師，而是有執照的婦產科醫師，報導中提到加害人並無悔意，結果卻還能拿到婦產科專科醫師執照，「醫學會只查核技術與知識，不管品格的嗎？」

吳欣岱說，這幾年光是婦產科醫師性騷、性侵俺見有判決的就有好幾例了，「目前沒有見到學會有任何處理，難道要求學會把關讓台灣女性看醫生不要遇到罪犯有這麼難？」

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