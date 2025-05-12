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桃園環保葬倍數成長　聯合海葬32名先行者回歸大海

▲桃園聯合海葬

▲將「安息盒」放入大海。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局12日舉辦聯合海葬，殯葬管理所於中壢區殯葬服務中心懷恩廳舉辦追思會指出，今年共有32名先行者選擇海葬，以豁達姿態回歸藍色擁抱。民政局總計，近年來環保葬接受度升高，今年1月實施的「生前預立環保葬意願登記」服務，上路3個月就吸引667位民眾登記。

民政局表示，隨著殯葬觀念改變，近年來有越來越多人，放下入土為安的傳統，選擇花葬、樹葬、海葬等環保葬，讓逝者以永續方式長存。桃園市自97年開始，與臺北市、新北市聯合舉辦海葬活動，今年邁入第18年，迄今已服務454位先行者完成海葬心願；另外，樹葬也持續增加，109年樹葬件數為894件，113年則成長至1,653件，近5年間成長近2倍。

▲桃園聯合海葬

▲桃園聯合海葬。（圖／民政局提供）

為鼓勵民眾選擇環保葬，桃園市聯合海葬全程不收任何費用，家屬只要攜帶火化許可證及相關證明，即可報名。另外，民政局於今(114)年1月1日開始實施「生前預立環保葬意願登記」服務，讓民眾可於生前註記環保葬意願，往生後得以依自身意願處理身後事，截至3月31日止，已有667人完成登記。

為了提供良好殯葬服務，桃園市政府持續更新殯葬設施，「桃園殯葬綜合大樓新建工程」編列16億5千多萬元經費，規劃設置禮廳、遺體處理中心、火化場、冷凍室、家屬休息室等，紓解殯葬設施量能不足情形，預計116年9啟用；另「中壢殯葬服務中心火化場暨停車場新建工程」編列9億4千多萬元經費，規劃設置12座火化爐、187個汽車停車格及118個機車停車格，預計115年6月啟用，提供中壢殯葬所週邊的停車需求。

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