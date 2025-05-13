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芬太尼危機解除！川普放軟「不想傷害中國」　曝周末將通話習近平

▲▼中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係。（圖／路透）

▲美中貿易戰喊卡90天。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普12日宣布，中國已承諾加強打擊致命毒品「芬太尼」流入美國，作為交換，美方將暫緩對中國加徵數千億美元的關稅。川普強調，芬太尼問題攸關數萬條美國人命，中方此舉值得肯定，並透露他「可能在本周末」與中國國家主席習近平通話，進一步推進雙邊合作。

綜合外媒報導，在剛結束的日內瓦會談中，美中雙方達成初步協議，將彼此加徵的高額關稅大幅調降，美國將對中國商品平均關稅降至30%，中國則對美國商品稅率調降至10%。川普稱這次會談「非常友好」，雙方實現「全面重啟」關係，並指出當前的協議尚未涵蓋鋼鐵、鋁材、汽車與藥品等項目，未來仍需進一步談判。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也在記者簡報中肯定中方對芬太尼問題的積極回應，他在會談中以幾撮糖作為比喻，說明少量芬太尼就能致命，並向中方官員強調這項毒品的危害。貝森特指出，中方此次派出包括公安部長王小洪在內的代表團，顯示中國嚴肅看待美方關切。

▲▼美中貿易會談結束後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent，右）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer，左）瑞士日內瓦出席記者會。（圖／路透）

▲美中貿易會談結束後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent，右）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer，左）瑞士日內瓦出席記者會。（圖／路透）

儘管川普對中國「放軟身段」，但他重申貿易政策仍以「公平與互惠」為原則。他指出，在拜登上任前，中國曾履行第一階段貿易協議，但之後進展停滯。川普表示，不希望傷害中國，但「中國應該開放市場，讓美國企業有公平競爭的機會」。

消息傳出後，全球市場反應正面。歐洲股市普遍上揚，美股早盤道瓊指數大漲逾1000點，布蘭特原油價格也上升至每桶65.75美元。市場普遍期待，美中90天的休戰期能為後續穩定貿易與合作奠定基礎。

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