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爸答應喝完人生最後一瓶酒！全家見「巨人版本尊」傻眼：被擺一道

▲金門高粱是台灣知名的烈酒，受到不少民眾喜愛。（圖／記者李毓康攝）

▲金門高粱是台灣知名的烈酒，受到不少民眾喜愛。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／閔文昱報導

平時遇到心情煩悶的時候，喝點小酒消愁是許多人的第一選擇，不過酒後失態就不是一件好事了。有網友分享，爸爸日前因為喝多了吐在客廳，被媽媽下達了「禁酒令」，一番苦苦哀求下才獲准「喝完人生最後一瓶酒」，沒想到近日爸爸訂購的酒送達，卻發現竟是一支「巨人版金門高粱」，讓全家瞬間看傻。畫面一出，笑翻不少網友。

一名網友在Threads發文分享，爸爸上禮拜晚上吃宵夜配高粱時，不小心又喝多吐在客廳，隔天馬上被媽媽下達了禁酒令，本以為爸爸將自此戒酒，然而爸爸卻苦苦哀求，表示最近才剛下訂一款限量版的高梁，「讓他喝完人生最後一瓶就好」，最終媽媽只能無奈同意爸爸的要求。

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▲巨人版高粱。（圖／翻攝自Threads）

▲原PO爸爸訂購的巨大高粱讓全家看傻。（圖／翻攝自Threads）

不料，爸爸的「最後一瓶酒」送達後，全家瞬間就看傻了，因為這瓶高梁容量高達5公升，足足比一般瓶裝高粱大了8倍之多。根據原PO畫面，他甚至需要用兩手才能將這瓶高梁捧起，誇張畫面也讓他不禁感嘆「這什麼巨人版的金門高粱」、「被這老狐狸擺了一道」。

貼文曝光後，短短5小時已吸引2000多名網友按讚，不少人笑稱「什麼同歸於盡的酒」、「難怪他敢說出人生最後一罐」、「笑死，有夠驚人的大，這瓶不能被我家老頭知道，不然他可能會跑去買來收藏之後喝掉」、「不是不尊重，是這尊太重」、「比半身還大了欸」、「都最後一罐了，當然挑瓶大的」。

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