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年輕奶爸上飛機前「發耳塞+糖果」！他收暖心紙條感動：懂做人

▲飛機,機艙,搭機,緊急逃生門,緊急出口,托盤桌,安全須知卡,機艙窗戶,托盤桌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲有爸爸發小禮物給乘客。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者施怡妏／綜合報導

搭飛機時最怕遇到小孩哭鬧，尤其是長途班機，讓人超崩潰，就有網友表示，搭飛機前有位年輕的奶爸在發小禮物，紙條上寫著「我們是第一次搭飛機的小寶寶」，飛行過程中，可能會用高八度的聲音表達情緒，準備了耳塞跟小糖果，希望旅客們可以體諒，此舉讓原PO大讚「超有心」。

有網友在臉書「日本自由行討論區」發文，上飛機前有個年輕的爸爸發小禮物，準備了耳塞和小糖果，並附上一張紙條。

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紙條寫道，「我們是第一次搭飛機的小寶寶，可能會用高八度音頻來表達情緒，請原諒我們不是故意要當空中DJ！」準備了耳塞及小糖果，希望讓旅客在這趟旅途更甜、更安靜一點，「感謝你的體諒與耐心，祝旅途愉快！小寶寶&緊張爸媽敬上。」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書社團「日本自由行討論區」）

▲原PO大讚家長很有心。（圖／翻攝自臉書社團「日本自由行討論區」）

原PO看了超感動，大讚爸媽很有心，「雖然我不認識你，但我很讚賞你的有心，重點是從頭到尾都沒聽到小嬰兒的哭鬧聲啊。」

貼文曝光，掀起網友討論，「嬰兒哭我接受，我不接受看手機聲音很大，又不用耳機的白目人」、「超棒的，希望一些飛機上放任小孩吵鬧聊天的家長們，可以看到後稍微同理心一下」、「我不會怪認真的父母，我只會怪那種『啊我就沒辦法，你想要怎樣』的恐龍父母」、「這種懂得做人的爸媽，就算小孩吵整路，我都不會有意見」。

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