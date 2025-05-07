板橋高中生發祭品文「抱校長跑操場一圈」　本尊親上火線回應了

▲板橋高中。（圖／記者楊惠琪攝）

記者周亭瑋／綜合報導

板橋高中一名學生日前在臉書社團「靠北板中2.0」發文，笑稱若該貼文破1000讚，就衝到校長室，抱著校長賴春錦跑操場一圈。而祭品文昨日竟釣出本尊，在留言區幽默回應了。

該名學生3日在「靠北板中2.0」發文喊話，「這篇破1000，周二去校長室抱著賴春錦操場跑一圈；破10000，開學抱著劉淑芬跑回中和高中。」

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對此，許多學生、校友湧入留言，洗版笑回「那要確定校長想被抱欸」、「請問已經破千了，周二會開直播嗎XDD」、「該抱春錦了」、「支持學弟」、「該衝一波了」、「中和高中校友簽到，我只是來吃瓜的」、「助力每個不知死活的夢想」、「支持啊哪次不支持」、「這一定要幫忙的吧」、「我們取得1000讚在校慶以前」、「該讓學弟妹知道，我們是樂意實現他們願望的學長吧​」。

▲校長現身留言區。（圖／翻攝自臉書／靠北板中2.0）

有趣的是，昨日（周二）賴春錦校長親上火線，留言打趣道「星期二，學弟出來面對了。」

另外，不少網友看到校長留言，也在Threads上大讚，「校長太可愛了吧」、「這校長好有趣 」、「超好笑」、「真可愛的校長」、「好讚喔！很有幽默感」。

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