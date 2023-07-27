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社會 社會焦點 保障人權

12人揪團「桃園最難」唐穗山縱走...男失聯2天　今擴大範圍搜救中

記者沈繼昌／桃園報導

北部12名山友本月在網路揪團，挑戰桃園至宜蘭之間號稱「桃園最難」的唐穗山縱走，不料，其中一名周姓男子因體力不支失聯，桃園市消防局組成搜救隊連續2天搜山，都還沒有發現周男蹤跡，由於杜蘇芮颱風已進入南台灣，消防局為儘快尋獲失聯者，今（27）天擴大搜山範圍，以找尋失聯的周姓男子，但尚未尋獲。

▲北部12山友本月24日揪團赴桃園市復興區區挑戰桃園最遠、最難走山岳－唐穗山縱走，其中1名周姓山友失聯，桃園市消防局與警方發動搜山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲北部12山友本月24日揪團赴桃園市復興區區挑戰桃園最遠、最難走山岳－唐穗山縱走，其中1名周姓山友失聯，桃園市消防局與警方發動搜山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，北部一群山友透過網路揪團共計12人，於本月24日挑戰唐穗山縱走，其中來自台北市67歲賴姓男子與70歲周姓男子因體力不濟，2人臨時決定返回登山口等待，賴因體力不支向119求助獲救，但回到登山口後，才發現周還沒回到登山口。

▲桃園市消防局搜救人員在溯溪搜尋失聯周姓山友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局搜救人員在溯溪搜尋失聯周姓山友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局搜救人員連續2天搜尋至昨天傍晚仍未發現周男蹤跡，因杜蘇芮颱風暴風圈已進入南台灣各縣市，但桃園市今天仍未列入陸上颱風警戒區域，搜救人員今天一早仍擴大搜尋。

▲桃園市消防局搜救人員發動搜尋周姓山友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局搜救人員發動搜尋周姓山友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，從25日獲報展開搜救行動後，截至昨天傍晚為止總計出動61人次、各式車輛23車次入山搜尋，今天也將持續擴大搜尋範圍。消防局呼籲，杜蘇芮颱風逼近，民眾切勿登山亦勿靠近海邊。針對周姓山友失聯，指揮中心接獲後立即派遣巴陵分隊前往搜救，透過手機強化定位系統協助民眾回傳GPS定位座標並成立Line群組全力蒐尋失聯周姓男子。

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