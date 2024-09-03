桃園市義勇無人機分隊成立　強化救援力量

▲桃園市義勇無人機分隊成立，議長邱奕勝(左)親自授旗。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市義勇消防總隊特搜大隊2日由市議會議長、也是義勇消防總隊總隊長邱奕勝授旗，成立無人機分隊；邱奕勝議長表示，義勇無人機分隊將首重於山難、水域搜救及地震災害等需長時間或較大範圍的快速搜索任務。無人機技術，將在未來的災害救援中扮演更加關鍵的角色，為災害搶救黃金時間。

市府消防局亦於會中與南亞技術學院，簽訂合作備忘錄，期進一步提升市內災害應變與救援能力，並以先進科技技術協助災難救援工作。消防局長龔永信表示，無人機分隊目前義消人數達25人、證照符合執行機關執行任務者達23人、配發兩架載重2公斤以下之無人機，將由第一搜救救助分隊統籌管理。

該分隊可協助執行水域、山域搜索及各種災害現場環境快速檢視，相關資訊可提供現場指揮官作為搜索及搶救方式參考。南亞技術學院長年積極擘劃無人機軟硬體設備，為桃園市首座可同時考取學科及術科場地，具豐富無人機培訓經驗，除了可提供消防局訓練場地與先進硬體設備，更能全力支援救災需求，透過影像處裡、熱成像應用及資料分析等技術，能在救災現場迅速鎖定火源、監控火勢蔓延及強化搜索救援工作，亦透過訓、考、證、用的健全規劃，可全面強化消防局災害應變能力。

桃園市消防局特搜大隊自112年起，通過國家中型救援隊伍（NAP）評測後，不僅積極強化國內救援能力，更於113年度4月及8月擔任支援國外救災輪值隊伍，積極參與全球災害救援行動，為其他國家的災情提供實質支援與援助。