《憲法訴訟法》部分條文修正案憲法法庭開庭　藍白質疑正當性

▲憲法法庭《憲法訴訟法》部分條文修正案說明會，由司法院代理院長謝銘洋主持。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

司法院憲法法庭12日下午針對《憲法訴訟法》部分條文修正案審查會，並邀請聲請人、民進黨立院黨團，以及相對人、立法院等單位，出庭說明。由於《憲訴法》經由立法院三讀程序全案付表決合法，再加上目前大法官人數不足，因此開庭時，藍白立委均質疑，本次開庭的正當性何在？

總統賴清德於今年1月23日，公布《憲法訴訟法》部分條文修正案，規定憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且同意違憲宣告人數不得低於9人的評決門檻規定。不過司法院原本的15名大法官，在去年11月許宗力等7名大法官卸任後，至今總統提名、立法院表決數次，仍無法達到最少的10名大法官評議門檻；以至於自今年1月《憲訴法》修法後，憲法法庭無法做出任何判決、裁定。

雖然不能評議作出判決裁定，但現行的8位大法官仍想積極表現存在感。大法官們決定針對由民進黨立院黨團聲請的《憲法訴訟法》部分條文修正案，於12日召開釋憲說明會，並邀請雙方代表、專家學者前來說明。

12日開庭前，民眾黨立院黨團總召黃國昌在受訪時就表示遺憾。他認為，司法院代理院長謝銘洋的態度堪慮，在立法院當時三讀通過《憲訴法》修正案時，謝銘洋就公開說「深表遺憾」，還說這會造成問題；之後謝銘洋又在審理「國會改革釋憲案」中提出不同意見，主張立院三讀舉手表決違憲。因此黃國昌直接批評謝銘洋，是否要迴避審理本案？他更批評，憲法法庭竟指責立法院長韓國瑜主持的三讀程序有瑕疵，令人無法理解；而且《憲訴法》是大法官「涉己事務」，大法官「手伸那麼長」管到國會自治、自律事項，想在政治上面達成什麼目的，也令人無法理解。

▲民進黨立院黨團三長柯建銘（前排右起）、吳思瑤、鍾佳濱均出席憲法法庭。（圖／翻攝司法院網頁）

開庭時由民進黨方面先進行陳述，民進黨立院黨團三長柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱均出席陳述。其中柯建銘指稱，《憲訴法》修正案立法過程有重大明顯瑕疵。他說，修法議案在委員會中未經充分討論，藍白即提出停止討論動議；或是根本未經討論。而進入黨團協商時，各黨團協商代表也未經充分討論，甚至黨團協商完全沒結果。

柯建銘也強調，在立院院長召開黨團協商會議時，也沒就條文內容進行實質協商就結束會議。院會中，未給予民進黨立委充分發言機會，更以不記名的表決方式對議案進行表決；立院審議淪為多數暴力，且表決結果未落實公開透明原則，有違憲之疑。

相對人立法院由立委吳宗憲代表出席，他直接反問大法官「大法官人數不足時，憲法法庭是否仍可審理案件？」強調在大法官人數不足的情形下，召開本次說明會的正當性何在？

此外，大法官呂太郎、尤伯祥、蔡宗珍等人也相繼提問，但都強調，目前「本件尚未受理」，只是希望透過這個說明會，瞭解當時通過修正案的立法過程，以釐清有無受理本案之必要。

▼立委吳宗憲（右上），當庭質疑憲法法庭開庭的正當性。（圖／翻攝司法院網頁）