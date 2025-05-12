協商破局！藍白明拚核管法修法　綠轟：又要表決前才有最終版？

▲朝野協商核管法修法沒有共識，最快將於明天表決。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

核三廠2號機17日即將停機解聯，走入「除役」階段，等於宣告台灣發電進入「零核」狀態，在野黨日前提案修法，要讓核三廠延役。立法院教育及文化委員會召委葛如鈞今（12日）召集朝野協商《核子反應器設施管制法》修正草案，即便還沒進入逐條討論，但朝野無法達成共識，葛最終宣布將草案送院會處理，修正草案最快明拚三讀。綠委吳沛憶抗議，核電延役應符合社會共識、核廢料處置有解方，難道在野又要等投票時才生出最終版本嗎？

國民黨立委翁曉玲表示，從國際趨勢來看，都會回到核電作為主要能源選項，對台灣來說，民進黨執政下漠視民意，高達六、七成民意都支持核電，加上台灣替代能源根本趕不上原預期目標，核三廠除役後，火力發電高達八、九成比例，核電廠安不安全呢？核安會都有善盡監督之責，核電廠沒有出現過危安狀況，都是在安全條件下發電，至於說延役代表未來沒有任何把關？當法案通過後，核電廠可以延役的重要條件就是核電廠要安全無虞，才能運轉，萬一有設備老舊的問題當然是不能給執照！北歐很多國家也都有處理核廢料，就看政府有沒有決心、是否要擺爛？想處理就可以處理啊！

民進黨立委吳沛憶則說，協商還是應該要有底版，所有版本中落差很大，例如說要延役的時間到底是多少年？民眾黨版本是十年，翁曉玲版本是四十年，藍委邱鎮軍的版本是無上限的延長！今天的協商到底是哪個內容？根本沒有底版，她可以理解想修法的委員們，但今天究竟在協商哪個呢？到底是要幾年？不知道如何討論。難道又是明天院會幾分鐘前才丟出來最終版本嗎？延役跟再運轉落差很大，對台灣影響很大、要評估的東西都不同。

葛如鈞則稱討論已經兩輪，沒有正式回應，遭吳沛憶砲轟「協商不是過水！」連是哪個版本都不能在協商中說清楚嗎？針對立委推動修法，核安會主委陳明真說，核安會是核能安全主管機關，對於修法尊重立法院的決定，核安會沒有特別的立場。

經濟部常務次長賴建信說明，國家推動二次能源轉型，以多元綠能、深度節能、強化電網韌性、科技儲能為主軸，也公布淨零碳排路徑圖，現在依照路徑圖來實施；對於未來人工智慧（AI）與綠能需求，經濟部與台電公司都有詳細規劃過，會加速來趕辦；目前電力的排碳係數每度低於0.5公斤，這是低於之前表現的狀況。

賴建信指出，針對目前大家關心，5月17日之後核能機組若除役，用電可不可以穩定，其實，政府已有確實盤點，包括大潭7號機、興達新1號機、興達新2號機、台中新1號機今年將陸續加入供電，所增加的電力遠比除役的電力還高。

賴建信說，過去經濟部依規辦理、搭配核安會監管，確保核能安全，但過去很長一段時間，對於核廢料的處理，花費相當多的時間，因此經濟部認為應予以正視核廢料的處理，建議必須在技術面穩定、有序地推動，同時確保核能安全、核廢料可以處理、社會有共識等情況。

最終，葛如鈞表示協商沒有共識，宣布將草案送院會處理。修正草案最快13日拚三讀。