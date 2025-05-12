台南公費床長者安置惹議　社會局澄清：悉心照顧無差別

▲台南南區養護機構即將歇業，9位無家屬長者安置至麻豆與鹽水等地，台南市社會局強調「悉心照顧，絕無人球」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對台南南區1間養護機構即將歇業，無家屬的公費床長者被迫轉出安置，外界質疑出現「病患人球」，社會局12日嚴正澄清絕非事實，並指出已盡最大努力協助9位長者順利安置，雖無法如願留在原機構周邊，但轉往麻豆、鹽水等區皆屬市內地區，醫療與照顧資源不打折，強調「先求有再求好」，更重要的是持續給予無家屬長者悉心照護。

社會局說明，該間養護中心預計於5月31日停止營運，市府立即啟動因應機制，針對其中9位無家屬的公費床長者逐一媒合。由於原機構所在區域周邊已無空床，無奈之下，8位長者暫時安排至麻豆與鹽水區的養護機構，俟未來有床位釋出，將再協助返市區調整。

對於安置結果被質疑「把人送去偏遠地區」，社會局直言無奈，強調麻豆、鹽水都在台南市轄內，非屬偏鄉，且鄰近設有新樓、新營、柳營奇美等醫院，醫療資源充足。市府也強調，全市住宿式長照機構皆依標準配備照護人力，絕無因地點不同而有照顧落差。

社會局強調，無家屬的公費床住民照顧品質從不打折，除了照顧團隊與社工定期關懷，社會局人員每月皆電話追蹤、並指派志工探訪，還會不定期實地稽查，確保長者權益無虞。外界若以「病患人球」或「待遇不一」來解讀此案，實屬錯誤，也對第一線照護人員極為不公。

市長黃偉哲對長照政策高度重視，南市長照服務涵蓋率自2021年至今連續4年六都第一。根據社會局統計，截至目前，居家式長照機構已從2018年33家增加至343家，日照中心也於2022年達成「一國中學區一日照」100％目標。此外，全市已設置221家住宿式機構、16215張床位，未來將再增設6家、增加951床，另有4家部立醫院預計於2027至2028年於偏鄉設置800個床位，進一步補強資源布建。

針對低收、中低收入重度失能長者的安置補助，市府提供每月2萬2000元（養護型）、2萬5400元（護理型）補助，金額在六都中僅次於財政狀況較佳的台北市，社會局呼籲外界理解床位媒合的現實困境，勿以偏概全誤解社會安全網的努力與溫度。