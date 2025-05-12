有信心台南初選一定是自己出線　陳亭妃盼：能有個姐姐市長

▲民進黨立委林俊憲、陳亭妃。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委林俊憲與陳亭妃皆有意投入台南市長選舉，最終由誰出線參選，備受矚目。對此，陳亭妃11日表示，台南從來沒有女性市長，其他地方都有縣市長媽媽，那台南是不是能有一個姐姐市長？被問到「如果最後初選出線的不是自己，還會再掛委屈勳章挺下去嗎」？陳亭妃直言「一定是我，六、七年來為了這塊土地，親力親為服務的，我相信選民都在看，所以不會有不是我的狀況，我覺得有信心，也絕對尊重黨內機制」。



陳亭妃於節目《大咖鏡來講》談到「台南市長選舉」，她表示，自己覺得人民眼睛是雪亮的，選民是老闆，要選市長的人是員工，現在就是老闆面試員工，大家是要選一個認真打拼用心的，看得到人、找得到人，講一就能舉一反三、幫忙做到好的員工、還是一個會找不到人，可能了解程度也不高的員工？就讓大家去評斷。

陳亭妃表示，台南合併到現在將近16年了，這16年大家期待的、想要台南改變的有沒有做到，尤其這次她一直希望，台南從來沒有女性市長，中南部縣市幾乎都有了，其他地方都有什麼縣長媽媽、市長媽媽，那台南是不是能有一個姐姐市長？因為自己不是媽媽，所以是姐姐市長。

陳亭妃說，姐姐市長一樣可用顧家、疼家、愛家的心，用女性比較「柔」的特質去傾聽，自己只怕沒事做，不怕做事，從早上4點跑到晚上4點，整個台南37區，每個地方繞了好幾圈，很多人會問她怎麼辦到的、怎麼這麼有精神，她只能回應「我沒有任意門，我是吃電池的」。

被問到「台南基層耳語，最終賴清德主席還是會支持林俊憲」，陳亭妃直言，這個耳語已經從去年慢慢都沒有了，去年大家可能只看到誰跟賴清德一起的看板，但當她的看板也上來後，大家就知道黨主席是公共財，賴主席希望的是一個強棒、母雞。

陳亭妃提到，賴清德過去連任市長有72.9 %支持度，大家認為這是不分黨派的支持，所以這是大家的目標，任何人都應該朝著這個目標，在這個目標的基底，創造賴清德總統連任2028的最大底氣。

陳亭妃認為，台南是賴總統的本命區，所以要有一個最強母雞守住本命區，讓賴總統無後顧之憂，才能往前搶得更多的選票，台南不能讓賴清德擔心，應該有更大的能量，讓台南在2028賴總統連任的基底打得更穩，這是自己的期待，也是台南人民的期待，大家要的是一個最強母雞，而且不只台南，民進黨各縣市所有推出來的人選，都要是最強母雞，才能做串連，打出一場不一樣的選戰。

針對「是否擔心初選被沒收、初選辦法會不會為人量身訂做」，陳亭妃直言，賴清德主席已經說過了，現在是民進黨的執政縣市且不得連任的，這個部分一定初選，已經不是大家揣測的那個樣子。

主持人平秀琳也追問「如果最後初選出線的不是妳，還會再掛一個委屈勳章挺下去嗎」，陳亭妃強調，「一定是我，秀琳姐講的不會出現，因為全民調的民主機制，人民眼睛都在看，六、七年來為了這塊土地，永不離開、蹲點，在這裡親力親為服務的，我相信選民都在看，所以不會有秀琳姐所講的不是我的狀況，我覺得有信心，也絕對尊重黨內的機制，也相信黨內的機制，一定是尊重民主機制」。