　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

不容南鐵地下化遭惡意抹黑！　陳佩琪貼文台南都發局轟混淆視聽

▲台南市都發局長林榮川展示對照資料，強調南鐵照顧宅屬於重大公益工程，與京華城性質完全不同。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市都發局長林榮川展示對照資料，強調南鐵照顧宅屬於重大公益工程，與京華城性質完全不同。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對前民眾黨主席柯文哲之妻陳佩琪連續兩日發文，引用錯誤舊資料質疑南鐵地下化照顧宅容積率是否合法，台南市都發局12日召開說明會，局長林榮川親上火線說明。

都發局長林榮川當場秀出「南市鐵路地下化照顧住宅VS北市京華城開發變更對照表」，直言南鐵照顧宅案具「重大公益性」，容積計算也絕對「合理、合法」，而京華城屬「商業開發案」，兩者本質天差地遠，陳佩琪硬拿來相比，根本是「竹篙湊菜刀」、惡意扭曲。

林榮川局長強調，南鐵地下化是攸關台南長遠發展與都市轉型的重要工程，市府團隊全力以赴推動，卻仍遭外界誤解與扭曲，這不僅傷害台南城市名聲，更對拆遷戶住戶極不公平。

來自照顧宅的溫先生也現身說法，對陳佩琪的說法直呼不解。他表示：「因為鐵路地下化，我們原本住的房子被拆遷，需要一個新的落腳處。為了照顧拆遷戶，政府與民間合作興建照顧宅，讓我們用比較低的成本價購買，這和圖利根本扯不上關係。」針對外界將照顧宅案與京華城案混為一談，溫先生無奈說：「就算講到什麼建蔽率問題，我家也沒變比較大啊，又不是說『一樣的錢多了50坪、100坪』，我們到底能獲利什麼？」

林榮川局長進一步說明，南鐵照顧宅案符合「公益性、合理性、合法性」三大要件，根本目的是照顧弱勢拆遷戶，並確保南鐵地下化工程順利推動，採用的是「公有地、公辦都更」，具有重大公益性。而京華城開發變更案則屬於私人商業開發，兩案性質根本不同，不該混淆視聽。

▲台南市都發局長林榮川展示對照資料，強調南鐵照顧宅屬於重大公益工程，與京華城性質完全不同。（記者林東良翻攝，下同）

針對外界流傳的容積數位，林榮川也逐一澄清：「全案依法申請50%容積獎勵，基地法定容積為210%，最終設計容積為210% ×（1+50%）＝315%，完全符合法規。但外界卻謠傳高達538.4%，請問這數位怎麼來的？我們誠摯邀請對方提出說明。」

林榮川局長再次強調，台南市政府依法行政、程式嚴謹、資訊公開透明，全案的出發點是為了保障市民權益，不容外界以不實資訊抹黑攻擊，「讓事實說話，不要讓錯假資訊模糊公共建設的初心。」


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
創今年新高！台股單周湧入27.4億美元
金價又跳水！水貝市場現搶購潮　買家嘆：已虧196萬元
快訊／古林睿煬完封勝後遭抹消登錄
快訊／8連霸女議員詐助理費533萬　判刑2年
快訊／日圓甜甜價來了！　不排除再下探
快訊／中美發布聯合聲明：相互24％關稅90天內暫停實施
快訊／國1內湖交流道自撞車禍！駕駛無呼吸心跳　送醫搶救中
快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%
年輕人為何瘋「白沙屯媽祖進香」？　BBC分析最大魅力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

中華演藝人高爾夫協會聯誼賽募款百萬　助力阿里山偏鄉醫療

桃園市兒童美術館518博物館日免費參觀　精彩活動等你來

不容南鐵地下化遭惡意抹黑！　陳佩琪貼文台南都發局轟混淆視聽

清水警分局推廣防詐　邀轄內業者舉行座談會

創廟281年第一次！桃園景福宮新人辦婚禮　神明見證良緣

奇美博物館兒童夏令營開搶！　「藝術大豐收」玩出最美想像

黃偉哲汛期前視察中榮里抽水工程　強化安定區防洪守護2千居民安全

屏東翁深夜徒步返家雙腿無力癱軟　內埔警助返家

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

中華演藝人高爾夫協會聯誼賽募款百萬　助力阿里山偏鄉醫療

桃園市兒童美術館518博物館日免費參觀　精彩活動等你來

不容南鐵地下化遭惡意抹黑！　陳佩琪貼文台南都發局轟混淆視聽

清水警分局推廣防詐　邀轄內業者舉行座談會

創廟281年第一次！桃園景福宮新人辦婚禮　神明見證良緣

奇美博物館兒童夏令營開搶！　「藝術大豐收」玩出最美想像

黃偉哲汛期前視察中榮里抽水工程　強化安定區防洪守護2千居民安全

屏東翁深夜徒步返家雙腿無力癱軟　內埔警助返家

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

「沒有國家實現這樣的平等談判」　胡錫進嗨喊：中國巨大勝利

關稅緊張情緒降溫　台股單周湧入27.4億美元創今年新高

河濱公園散步竟斷魂！6旬翁遭撞搶救10天不治　單車騎士起訴

嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

陳傑憲幽默喊「抓交替」　吉力吉撈接任理事長開玩笑發表得獎感言

顏益財看Q2業界財報不佳、下半年估會反彈　運價不會暴漲暴跌

民宿望出去就有知名美景　女抵達現場傻眼：窗外只有一張海報

快訊／國1汐止匝道「貨櫃車躺護欄上」！　一半車身騰空橋外

相信能與庫明加同場發光發熱！　巴特勒預言他將成G4關鍵人物

綠不滿增5天國定假日！ #黃國昌 批：勞工是民進黨可割可棄那塊

地方熱門新聞

2025漁光島生活節熱潮席捲！9天吸引12萬人登島

山區雨致土石泥流　奧萬大休園3天

不容南鐵地下化遭惡意抹黑！陳佩琪貼文台南都發局轟混淆視聽

白沙屯媽15:45回宮了！萬人伸手高喊：進喔

金山「蹦火仔」點亮夜空　親睹文化遺產魅力

亞果遊艇獲選八斗子開發案　打造國際遊艇港

奇美博物館兒童夏令營開搶！玩出最美想像

台南男按摩後「稱沒帶錢」警到場勸說改天付款！

新北珠蔥媽媽五分地　種出平溪家鄉味道

白沙屯媽祖通霄鎮公所過夜　大家超意外

新北志工聯手元亨寺　2萬顆素粽暖贈弱勢

LIVE／白沙屯媽祖回鑾！　將返抵拱天宮安座了

黃偉哲汛期前視察中榮里抽水工程強化防洪守護2千居民安全

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

更多熱門

相關新聞

有信心台南初選一定是自己出線　陳亭妃盼：能有個姐姐市長

有信心台南初選一定是自己出線　陳亭妃盼：能有個姐姐市長

民進黨立委林俊憲與陳亭妃皆有意投入台南市長選舉，最終由誰出線參選，備受矚目。對此，陳亭妃11日表示，台南從來沒有女性市長，其他地方都有縣市長媽媽，那台南是不是能有一個姐姐市長？被問到「如果最後初選出線的不是自己，還會再掛委屈勳章挺下去嗎」，陳亭妃直言「一定是我，六、七年來為了這塊土地，親力親為服務的，我相信選民都在看，所以不會有不是我的狀況，我覺得有信心，也絕對尊重黨內機制」。

台南新光三越西門店一帶停電！1.6萬戶斷電10分鐘

台南新光三越西門店一帶停電！1.6萬戶斷電10分鐘

台南失智婦迷路！暖警母親節送她回家

台南失智婦迷路！暖警母親節送她回家

傑尼獅大勢男團！6月帥氣登場

傑尼獅大勢男團！6月帥氣登場

機車鬼切左轉擦撞　2人送醫零件噴滿地

機車鬼切左轉擦撞　2人送醫零件噴滿地

關鍵字：

南鐵地下化惡意抹黑陳佩琪台南都發局混淆視聽

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面