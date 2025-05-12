不容南鐵地下化遭惡意抹黑！　陳佩琪貼文台南都發局轟混淆視聽

▲台南市都發局長林榮川展示對照資料，強調南鐵照顧宅屬於重大公益工程，與京華城性質完全不同。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對前民眾黨主席柯文哲之妻陳佩琪連續兩日發文，引用錯誤舊資料質疑南鐵地下化照顧宅容積率是否合法，台南市都發局12日召開說明會，局長林榮川親上火線說明。

都發局長林榮川當場秀出「南市鐵路地下化照顧住宅VS北市京華城開發變更對照表」，直言南鐵照顧宅案具「重大公益性」，容積計算也絕對「合理、合法」，而京華城屬「商業開發案」，兩者本質天差地遠，陳佩琪硬拿來相比，根本是「竹篙湊菜刀」、惡意扭曲。

林榮川局長強調，南鐵地下化是攸關台南長遠發展與都市轉型的重要工程，市府團隊全力以赴推動，卻仍遭外界誤解與扭曲，這不僅傷害台南城市名聲，更對拆遷戶住戶極不公平。

來自照顧宅的溫先生也現身說法，對陳佩琪的說法直呼不解。他表示：「因為鐵路地下化，我們原本住的房子被拆遷，需要一個新的落腳處。為了照顧拆遷戶，政府與民間合作興建照顧宅，讓我們用比較低的成本價購買，這和圖利根本扯不上關係。」針對外界將照顧宅案與京華城案混為一談，溫先生無奈說：「就算講到什麼建蔽率問題，我家也沒變比較大啊，又不是說『一樣的錢多了50坪、100坪』，我們到底能獲利什麼？」

林榮川局長進一步說明，南鐵照顧宅案符合「公益性、合理性、合法性」三大要件，根本目的是照顧弱勢拆遷戶，並確保南鐵地下化工程順利推動，採用的是「公有地、公辦都更」，具有重大公益性。而京華城開發變更案則屬於私人商業開發，兩案性質根本不同，不該混淆視聽。

針對外界流傳的容積數位，林榮川也逐一澄清：「全案依法申請50%容積獎勵，基地法定容積為210%，最終設計容積為210% ×（1+50%）＝315%，完全符合法規。但外界卻謠傳高達538.4%，請問這數位怎麼來的？我們誠摯邀請對方提出說明。」

林榮川局長再次強調，台南市政府依法行政、程式嚴謹、資訊公開透明，全案的出發點是為了保障市民權益，不容外界以不實資訊抹黑攻擊，「讓事實說話，不要讓錯假資訊模糊公共建設的初心。」



