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台南首批13站啟用　南島路350kW超級充電站飆速上線

▲台南市南島路市政園區設置全市首座350kW超級充電站，充電槍現場正式啟用。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市南島路市政園區設置全市首座350kW超級充電站，充電槍現場正式啟用。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動淨零轉型目標，台南市政府響應中央2050淨零排放政策，積極打造電動車友善環境，爭取中央環境部2.5億元補助，啟動「區區有快充站」計畫，首批13處充電站12日正式上線啟用！其中位於安平區南島路市政園區停車場的350kW超級快充站，充電速度比常見200kW快充站提升逾4成，成為全市首座超級充電站。

台南市長黃偉哲上午親自出席南島路充電站啟用記者會，環境部、台達電子、台電與多位民代也到場共襄盛舉。黃偉哲指出，台南是全國唯一做到**「37行政區皆有充電站，且每區至少一座快充」**的城市，象徵城市在淨零轉型上的具體進展。

▲台南市南島路市政園區設置全市首座350kW超級充電站，充電槍現場正式啟用。（記者林東良翻攝，下同）

此次台南共設置90座200kW快充（含2座350kW超快充）與266座11kW慢充設施，涵蓋全市202處公有停車場，預計8月底前全數完工啟用。首批完成啟用的充電站遍佈安平、新營、官田、六甲、柳營等10區、13處場域，均納入台南好停APP及交通局官網提供查詢。

交通局長王銘德說明，台南規劃20分鐘車程內必有一站快充，以解決電動車主「里程焦慮」，其中南島路市政園區的350kW超級快充站，配有兩席快充專用車位，可於9至15分鐘內完成充電。系統也整合智慧停車、感應支付與專屬APP操作，讓充電體驗更加流暢。

▲台南市南島路市政園區設置全市首座350kW超級充電站，充電槍現場正式啟用。（記者林東良翻攝，下同）

根據市府訂定費率，慢充每度10元、快充每度15元，並要求營運業者推動不定期優惠活動。為保障電動車主權益，交通局也依場域性質將車位區分為「充電專用格位」與「充電優先格位」，違規佔用者最高可罰1200元。

交通局指出，目前已有151處充電站建置完工、38處持續施工中，預計8月底前完成，後續將分批上線，市府也會在每批上線前發布新聞公告提醒民眾使用。

首批啟用13處站點如下（★為充電專用格）：
★安平區：南島路市政園區路外停車場（350kW）
★新營區：同濟街停車場、民族路停車場
★官田區：停七停車場
★七股區：後港社區活動中心
★六甲區：六甲運動公園停車場
★柳營區：柳營公兒三停車場；安南區、北區、永康區、仁德區、中西區等地點也有啟用6處充電優先格

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