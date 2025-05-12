「特助」進校園！　台南攜手敏惠護專助144人跨足特教前線

▲台南市府與敏惠護專攜手辦理特教助理員36小時職前訓練，預計於7月中展開，強化特教現場支援能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化特教學生在校學習支援，台南市政府攜手敏惠醫護管理專科學校，預計於7月14日於敏惠校園開辦「特教學生助理人員36小時職前訓練」，共招收144名學員，課程內容涵蓋生活照護、輔具運用與教學協同等面向，透過專業師資傳授實務技巧，提升特助員專業知能，強化現場支援力道。

台南市長黃偉哲表示，市府重視每位學生的受教權，對身心障礙學生尤為關注。市府自1至6月補助333校（園）聘用特教助理員，支援1809位特教學生，累計服務時數達27萬6964小時，總投入經費逾6279萬元，充分展現市府對特殊教育的長期投入與責任。

教育局長鄭新輝指出，目前台南市特教學生人數達7704人，各校將依學生年齡、障礙類型與個別需求提出申請，透過特助員提供生活與學習支援。此次與敏惠護專合作舉辦職前訓練，將導入實務案例與跨科資源，為校園特教環境注入更多實戰能量。

敏惠護專校長葉至誠也表示，特教助理員的訓練肩負教育與照護交集的使命，該校由護理科、幼保科、長照與健康促進管理科共同設計課程，結合人文關懷與實務導向，是學校積極承擔社會責任的展現。

教育局補充，2025年度職前訓練報名資訊將同步公告於台南教育局公告系統（https://bulletin.tn.edu.tw/）與敏惠護專網站（https://www.mhchcm.edu.tw/），相關問題可電洽敏惠護專（06-622-6111#779）或來信（A140@o365.mhchcm.edu.tw）洽詢。

另自2024年8月起，南市啟用「特教助理員線上研習平台」（https://assistant.tn.edu.tw/），提供多元課程供在職特助員進修，培養儲備人力，協助更多特教學生完成學習歷程、參與校園活動，進而建立自信、融入生活，點燃生命的光輝。