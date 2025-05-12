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川普封關稅大刀？中美會談超出預期　王海良：雙方不願經貿脫鉤

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中美關稅戰順利降溫，川普關稅大刀高舉未落下，因雙方深知經貿不能真的脫鉤。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

中美在日內瓦經貿會談後今（12）日發布聯合聲明，雙方都將大幅度暫緩關稅，互減115%，結果也超出外界預期。東亞研究所所長王海良接受《東森新媒體ETtoday》指出，中美經貿會談確實比外界預想的快又順，降幅也比較大，主要美國關稅戰大刀舉太高，要落下來十分困難，中美也深知經貿不可能脫鉤，最終必須回到談判桌上，可說是意外中又能理解的初步結果，預料之後只會先聚焦貿易談判，不會涉及政治化或兩國核心關係問題。

大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）10日至11日在瑞士日內瓦會談落幕，雙方於今12日發布聯合聲明，相互取消、調降以及暫時取消部分關稅，下一步，中美雙方有共識建立中美經貿磋商機制。

依照今日聯合聲明，美對華關稅是145%，如今美方取消其中91%的加徵關稅，並暫停實施24%的「對等關稅」90天，從145%降至30%，即減115%；中國對美關稅是125%，之後會取消91%的反制關稅，並暫緩另外24%反制關稅90天，對美國商品的關稅由125%變成10%，同樣減115%。

中美貿易談判結果，雙方關稅降幅超出預期，原本外界普遍認為雙方可能僅在超出部分相互取消關稅，保留一定原有稅率，最終實際談判結果顯示，雙方大幅降低關稅，稅率降至超預期水平，實際也反映出貿易戰關稅戰本身的不可持續性。

對此，東亞研究所所長王海良接受《東森新媒體ETtoday》指出，「本次中美經貿會談比我們預想的快又順，降幅也比較大，但坦率的說，因為關稅本身的幅度太大了。當關稅戰大刀舉太高，落下來十分困難，幾乎把大家都砍死，美國自己也受不了，最終得談判。」

王海良指出，「關稅戰最激烈之前，川普曾提出高達 245%，被帶陸網友調侃為『250』的關稅提議，如此高關稅若實施，只會導致貿易脫鈎，貿易無法正常進行，雙方消費者和企業都將承受巨大損失，美國自身也難以承受，必須回到談判桌前。

「針對關稅大幅降低，不僅在意料之外，更揭示了貿易戰問題的本質。」王海良也分析，中美雙方也清楚沒有必要將貿易問題過度激化，先前不斷加徵的關稅只是一個數字遊戲，不合乎現實，最終消費者也承受不起。「降低關稅、恢復貿易正常秩序是符合雙方利益的必然選擇。」

接下來中美進入經貿磋商機制，這是一場長遠談判。聯合聲明中的具體舉措只有提到關稅部分，沒有涉及雙方關心的其他議題。陸媒形容，「從這份聲明中更多看到的是『相互理解、相互尊重』。」

王海良表示，代表接下來雙方會談，技術上問題不大，關稅已經暫時降下來，貿易談判本身聚焦於貿易相關事務，預料不涉及政治化或兩國核心關係問題，一碼歸一碼，單就經貿問題進行談判。

「依據中美過去的協商談判機制，後續談判可能會進行分組討論，深入探討技術細節和不同領域商品的相關問題。」王改良也指出，關稅目前已大幅降低，貿易基本恢復正常，也可視為日內瓦談判成果豐碩，意義重大，「為雙方貿易關係的進一步穩定奠定了堅實基礎。」

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