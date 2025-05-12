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美中解凍「互降115%關稅」　分析師：超越預期

▲▼中美關稅,美中關稅,中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係,美國,川普,關稅,中國。（圖／路透）

▲美國與中國12日發布聯合聲明，互相下調115%報復性關稅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與中國12日發布聯合聲明，雙方針對關稅暫緩90天達成協議，互相下調115%報復性關稅，也就是美國對中關稅從145%降至30%，中國對美關稅從125%降至10%。消息一出，分析指，關稅調降幅度遠超預期。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在瑞士日內瓦的新聞記者會上提到，美中雙方的共識為雙方不希望脫鉤。依據聯合聲明，為期90天的關稅暫緩將從5月14日開始，兩國將建立機制，持續對經貿關係展開討論，後續磋商可在美國、中國或是雙方同意的第三國舉行。

BBC記者萊格特（Theo Leggett）指出，這是美中貿易緊張情勢迅速升級之後，兩國關係解凍的第一個跡象。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師Tai Hui認為，關稅下調幅度高於預期，這反映出美中都意識到關稅對全球經濟成長的衝擊，認同談判磋商是更好選擇，「90天的時間可能不足以讓雙方達成詳細協議，但能維持談判壓力，我們仍在等待更多協議條款細節，例如中國是否會放鬆稀土出口限制」。

香港保銀資產管理有限公司首席經濟學家ZHIWEI ZHANG提到，情況比預期還要好，「我原本以為關稅會調降至50%左右，目前數字低多了」，這對兩國經濟與全球經濟來說都是非常正面的消息，使投資者對短期全球供應鏈受損的擔憂大大減少，「但我們也要記住，這只是3個月的暫時性關稅減免」，這是漫長過程的開始，美中可能要花上數月時間來達成解決方案或是最終版本的貿易協議，但這是非常好的起點。

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