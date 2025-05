美中解凍「互降115%關稅」　分析師：超越預期

▲美國與中國12日發布聯合聲明,互相下調115%報復性關稅。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國與中國12日發布聯合聲明,雙方針對關稅暫緩90天達成協議,互相下調115%報復性關稅,也就是美國對中關稅從145%降至30%,中國對美關稅從125%降至10%。消息一出,分析指,關稅調降幅度遠超預期。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)在瑞士日內瓦的新聞記者會上提到,美中雙方的共識為雙方不希望脫鉤。依據聯合聲明,為期90天的關稅暫緩將從5月14日開始,兩國將建立機制,持續對經貿關係展開討論,後續磋商可在美國、中國或是雙方同意的第三國舉行。

