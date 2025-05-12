美中互降關稅「卻漏了1關鍵」　彭博：川普敏感話題

▲美中貿易會談結束後，美國貿易代表葛里爾（左）、財政部長貝森特（右）在日內瓦出席記者會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美中12日宣布互相大幅調降關稅，貿易戰似乎露出一線曙光。不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，在會談期間，雙邊並未討論匯率問題，而《彭博社》則指出，這個話題對川普而言格外敏感。

報導寫道，有趣的是，貝森特表示，美中會談期間，並未討論到匯率問題。對於川普而言，人民幣一直是敏感話題，他多次指控北京削弱其貨幣以促進出口。隨著華府與北京之間針鋒相對的關稅戰於4月升級，中國的中央銀行最近放鬆了對於人民幣的管制。

美中12日發布聯合聲明，雙方針對關稅暫緩90天達成協議，並且互相下調115%報復性關稅，也就是美國對中關稅從145%降至30%，中國對美關稅從125%降至10%。此舉緩和了貿易緊張局勢，給世上2個最大經濟體3個月時間，解決雙方分歧。

▲貝森特透露，會談期間沒有討論到匯率問題。（圖／路透）



貝森特表示，「我們已經針對一項90天的暫停，以及大幅降低關稅達成協議。」他形容，與中國的討論「強而有力」，「雙方都展現出極大的尊重」。

此外，貝森特也透露，美國與中國確認了5、6個戰略產業與供應鏈漏洞，例如製藥與鋼鐵產業。在這些領域，美國將尋求供應鏈獨立，並從盟國獲得可靠供應，在未來達成「戰略再平衡」。

貝森特表示，美國將繼續朝著平衡與中貿易的方向前進，「我們跟中國有了一套繼續談判的機制」。他說，華府與北京「都不希望脫鉤……我們確實想要貿易，我們希望更多平衡貿易。我認為，雙方都致力於達成這一點。」

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