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互降關稅只是第一步！陸證實：雙方同意建立「中美經貿磋商機制」

▲▼中美談判，中方代表為國務院副總理何立峰。（圖／路透社）

▲中方談判代表為國務院副總理何立峰。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中美在瑞士日內瓦的關稅談判已告一段落，雙方於12日發表聯合聲明，互相暫緩實施24%的關稅，並取消反制措施。中國大陸商務部12日下午進一步表示，本次會談達成了聯合聲明，是雙方通過平等對話協商解決分歧邁出的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。

大陸商務部提到，雙方在聯合聲明中達成多項積極共識。雙方認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性，認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性，本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。

▼美方談判代表為財長貝森特。（圖／路透社）

▲▼中美談判，美方代表為財長貝森特。（圖／路透社）

大陸商務部指出，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，就經貿領域各自關切保持密切溝通，開展進一步磋商。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和貿易代表格里爾，「雙方將定期或不定期輪流在中國、美國開展磋商，或在商定的第三國開展磋商。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。」

大陸商務部說，本次中美經貿高層會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水平，美方取消了共計91%的加徵關稅，中方相應取消了91%的反制關稅；美方暫停實施24%的「對等關稅」，中方也相應暫停實施24%的反制關稅。

大陸商務部強調，這一舉措符合兩國生產者和消費者的期待，也符合兩國利益和世界共同利益，「希望美方以這次會談為基礎，與中方繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注入更多確定性和穩定性。」

▼中美已約定建立磋商機制。（圖／路透社）

▲▼中美關稅,美中關稅,中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係,美國,川普,關稅,中國。（圖／路透）

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