桃園市兒童美術館518博物館日免費參觀　精彩活動等你來

▲桃園市兒童美術館培養大小孩，將藝術融入日常生活。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

再過幾天就是5月18日國際博物館日，桃園市立美術館轄下、座落在青埔的桃園市兒童美術館，18日除開放免費入館，並將為大家帶來一場獨特的藝術體驗，舞者們將沿著白色步道翩翩起舞，回應建築的設計語彙，透過舞蹈創造另一種自由穿梭的藝術景觀，展現出豐富的能量，歡迎大小朋友前來。

市府文化局12日表示，兒美館518開放當天將由「故事從『不見的秋天』開始」展的策展團隊——InTW舞影工作室，帶來當代舞蹈演出《A Promised Land》，邀請大小朋友一起沉浸在舞蹈表演帶來的想像世界，跟著舞者遊走在美術館內外空間，享受不一樣的參觀體驗。

▲座落在青埔的桃園市兒童美術館。（圖／文化局提供）

同時，回應國際博物館日主題，博物館作為塑造永續和具包容性社群的積極角色，也將由擅長以戲劇推動公民教育的思樂樂劇場，所帶領的「陂塘未來式」工作坊進行的最後一堂課，透過肢體開發及合作練習活動，引領親子創意發想「氣候變遷下的生態與人類生活」，進一步思考並創作呈現「希望陂塘的未來會變成什麼樣子」。此活動採事前報名制，歡迎有興趣的大小朋友踴躍參與。

桃園市立美術館的建設工程持續進行中，市美館與兒美館兩館之間的空橋已逐漸成形。文化局指出，身為六都最年輕的城市，期盼將藝術融入民眾的日常生活。在5月18日國際博物館日，舞者們將沿著白色步道翩翩起舞，回應建築的設計語彙，透過舞蹈創造另一種自由穿梭的藝術景觀，展現出豐富的能量。這次表演旨在重新詮釋觀看的體驗，帶領觀眾打破美術館傳統的空間視角，激發更多藝術創作的可能性。